Головная боль от лекарств

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Может ли появиться боль от обезболивающих? Еще как.Головная боль от чрезмерного употребления лекарств – реальность. Она описана в Международной классификации головной боли (ICHD-3). По-другому она называется абузусной головной болью, от английского abuse – злоупотреблять.Ежегодно от этой проблемы страдают 2% людей в мире. Абузусная головная боль часто сопровождается депрессией и тревожностью, что усугубляет и без того тяжелое состояние больного.Чаще всего абузусную головную боль вызывают обезболивающие средства, которые люди принимают именно от головной боли.О чем вы говорите? Обезболивающие больше не работают?Обезболивающие работают. Но если перебрать с количеством, они не только перестанут помогать, но и спровоцируют новую волну боли.Какие таблетки приводят к головной боли?Любые препараты для лечения головной боли способны вызвать абузусную боль у пациентов с первичными головными болями. (Первичными в этой статье мы называем боли, которые были у человека до начала злоупотребления обезболивающими).Это могут быть следующие лекарства:Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Например, ибупрофен, парацетамол или аспирин.Опиоидные анальгетики. Такие, как кодеин или трамадол. В России их можно получить только по рецепту.Триптаны – специальные противомигренозные лекарства.Эрготамин-содержащие препараты. Их тоже применяют при мигрени.Если принимать анальгетики при других болезнях, появится абузусная боль?Да, чрезмерный прием болеутоляющих по любой причине может вызвать абузусную боль. Но такая беда возникает преимущественно у тех, кто уже мучается первичными головными болями – мигренью или головной болью напряжения. Пациенты без цефалгий от злоупотребления НПВС могут заработать другие побочные эффекты, но головной боли у них, скорее всего, не появится.Сколько их надо принять, чтобы заболела голова?Всё посчитали. Если ежемесячно пить болеутоляющие чаще 15 дней в месяц, и жить в таком режиме три месяца может появиться абузусная боль. В случае приема НПВС на ее появление может уйти больше времени. При злоупотреблении комбинированными анальгетиками – в составе которых больше одного действующего вещества – они могут развиться после приема 10 таблеток в месяц.Как понять, что голова болит именно от лекарств?В ICHD-3 есть критерии абузусной головной боли:Наличие хронической головной боли, которая длится от 15 дней в месяц.Употребление анальгетиков превышает суточную дозу и продолжается дольше трех месяцев.Улучшение состояния наступает в течение месяца после отмены обезболивающих.Почему развивается такая боль?Есть теория, что тройничный нерв (он играет роль в появлении мигрени) становится более чувствительным, если на него регулярно влияют обезболивающие вещества. Боль возникает чаще, потому что нервные волокна стали тоньше реагировать на сигналы раздражения. В ответ мы увеличиваем дозировку и кратность приема лекарства и оказываемся в порочном круге абузусной головной боли.Что пить, чтобы боль прошла?Самый эффективный способ лечения – резкая и полная отмена всех болеутоляющих препаратов. Исследования показали, что пока пациент продолжает принимать анальгетики, вылечить абузусную боль не удастся.Прекращение приема таблеток «от головы» может вызвать синдром отмены. Он продолжается около недели и включает такие симптомы:головную боль отмены;тошноту и рвоту;снижение давления;тахикардию;нарушение сна;беспокойство и нервозность.Фаза отмены намного короче, если пациент злоупотребляет только триптанами.Страх перед головной болью осложняет лечение. Трудно поверить в то, что таблетки перестали быть надеждой на спасение и стали проблемой. Для поддержки в период отмены человеку могут назначать антидепрессанты и транквилизаторы. Они снимают симптомы тревоги и помогают дождаться облегчения. В случае тяжелого синдрома отмены могут прописать противорвотные, нейролептики или – в крайнем случае – анальгетик, который не был причиной абузусной головной боли.