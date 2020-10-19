Рвота по утрам во время беременности чревата депрессией

Новое исследование показало, что тяжелая рвота по утрам увеличивает риск депрессии как во время, так и после беременности.Рвота беременных (РБ) является тяжелым патологическим состоянием, которое затрагивает лишь пару процентов беременных.Исследование, проведенное учеными Имперского колледжа в Лондоне и больницы при нем, показало, что почти половина женщин с РБ страдали дородовой депрессией и почти 30 процентов послеродовой.Среди женщин без этого заболевания только 6% страдали дородовой депрессией и 7% послеродовой. Результаты были опубликованы в BMJ Open.Доктор Никола Митчелл-Джонс, акушер-гинеколог и ведущий автор исследования, считает, что психологическое воздействие этого состояния не воспринимается достаточно серьезно как медицинскими работниками, так и широкой общественностью.«Наше исследование показывает, что женщины с РБ примерно в восемь раз чаще страдают антенатальной депрессией и в четыре раза чаще послеродовой», - отмечает она. «У некоторых женщин, участвовавших в исследовании, даже возникали мысли о самоповреждении на фоне РБ.Эти цифры шокируют и должны быть отражены в лечении, которое получают женщины. Нам нужно делать гораздо больше, чем просто лечить физические симптомы РБ.Оценка психического здоровья и поддержка его также должны стать золотым стандартом».