Список препаратов, которые нельзя употреблять перед вождением авто

Самый обычный корвалол может привести к потере водительского удостоверения. Чтобы алкотестер показал положительный результат достаточно выпить 20-30 капель этого лекарства перед поездкой. Причина этого в том, что этот препарат на 95% состоит из спирта.Аналогичный эффект имеет валосердин. Из-за фенобарбитала, который очень долго выводится из организма, садится за руль после употребления корвалола нельзя в течение нескольких дней. Также спирт в больших количествах содержат: "Гентос", капли "Ринитал", "Афлубин", "Биттнер", "Биовиталь", "Ингалипт" и "Лимфимиозот".Спровоцировать положительный тест на опиаты (запрещённые вещества) могут препараты с содержанием кодеина: "Пенталгине-Н", "Солпадеине","Нурофене", а также средство от кашля "Коделак" и обезболивающие.