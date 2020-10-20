Список препаратов, которые нельзя употреблять перед вождением авто
Аналогичный эффект имеет валосердин. Из-за фенобарбитала, который очень долго выводится из организма, садится за руль после употребления корвалола нельзя в течение нескольких дней. Также спирт в больших количествах содержат: "Гентос", капли "Ринитал", "Афлубин", "Биттнер", "Биовиталь", "Ингалипт" и "Лимфимиозот".
Спровоцировать положительный тест на опиаты (запрещённые вещества) могут препараты с содержанием кодеина: "Пенталгине-Н", "Солпадеине","Нурофене", а также средство от кашля "Коделак" и обезболивающие.
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