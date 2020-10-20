Почему родинка может чесаться и болеть

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Даже те родинки, которые на нашем теле уже давно, могут изменить свои свойства и начать причинять неудобства. Если родинка изменила привычный цвет, форму, стала чесаться или колоться, следует обратиться к специалисту.На самом деле, одна из частых причин того, что родинка начинает доставлять дискомфорт - соприкосновение с одеждой. В первую очередь стоит переодеться и понаблюдать за своими ощущениями.Но это далеко не единственная причина. Если родинка шелушится или покраснела, то это может свидетельствовать о возможном перерождения обычной безобидной родинки в меланому. Особое внимание стоит обратить, если родинка в недавнем времени была травмирована, происходило изменения гормонального фона (например, на фоне приема препаратов или беременности). В группе риска находятся люди, злоупотребляющими походом в солярий и любители позагорать под палящим солнцем.Родинка может начать зудеть из-за проявляющейся аллергии. Например, на бытовую химию или определенную косметику, потому что кожа в области родинки максимально чувствительна к компонентам.Причиной могут быть и укусы насекомых. Также одним из факторов может быть заболевание кожи, но тогда зуд проявится не на одной, а на всех родинках в области поражения.Людям с большим количеством родинок нужно с осторожностью посещать массажиста, так как силовой массаж может стимулировать активно деление клеток и провоцировать перерождение родинки.В любом случае, при первых признаках проявляющегося дискомфорта следует не затягивать и обратиться к специалисту, который проведет комплексное исследование