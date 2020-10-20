Девять продуктов, которым не место в рационе людей, страдающих от акне

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они вредны для кожи.Акне может возникнуть в любом возрасте. Эксперты говорят, что окружающая среда и генетика являются определяющими факторами, которые провоцируют появление прыщей, но диета также играет довольно важную роль в судьбе нашей кожи. Дерматологи рассказали, каких продуктов следует избегать, чтобы кожа оставалась чистой. Обратите внимание, что это общие рекомендации, поэтому в случае серьезных кожных заболеваний обязательно проконсультируйтесь с врачом.Обезжиренное молокоПо словам исследователей из Американской академии дерматологов, обезжиренное молоко может усугубить проблему угревой сыпи. Обычное молоко содержит гормоны, стимулирующие рост крупного рогатого скота, которые растворяются в жирах. Поскольку в обезжиренном молоке нет жира, эти гормоны не растворяются, они-то и могут спровоцировать прыщи. Так что пора прекратить заказывать латте и перейти на миндальное или овсяное молоко.Чем заменитьДиетологи рекомендуют пробиотики. Доказано, что они обладают противовоспалительным действием и помогают повысить иммунитет. Они содержатся в греческом йогурте, квашеной капусте и кефире. Важно употреблять пробиотики с пищей с высоким содержанием клетчатки, чтобы поддерживать и создавать колонии бактерий в кишечнике.Макароны из пшеничной мукиЭксперты La Roche-Posay говорят, что белый хлеб, макаронные изделия, белый рис, выпечка на основе пшеничной муки провоцируют выброс инсулина в кровь. Значит, эти продукты быстро повышают уровень глюкозы, что, как показывают исследования, вызывает повреждение кожи и усугубляет акне, розацеа и другие кожные заболевания.Чем заменитьМакароны и белый хлеб можно заменить любой из круп или бурым рисом, хлебобулочные изделия — продуктами из ржаной или цельнозерновой муки.Эксперты также предлагают составлять рацион из рыбы, мяса, яиц, корнеплодов и зеленых овощей. В целом употребление цельных, необработанных продуктов лучше для общего состояния здоровья, это также поможет коже сохранить сияние (вспомним о средиземноморской диете).Такие продукты не подвергаются обработке, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают защитить нашу кожу. Они содержат полезные жиры, которые сохраняют кожу увлажненной, клетчатка помогает выводить токсины из организма, а белки нужны для восстановления кожи.ПерекусыЧаще всего мы перекусываем чем-то сладким. Выпечка высококалорийна и имеет низкую пищевую ценность. Согласно исследованиям, потребление пищи, богатой жирами и сахаром, вызывает появление прыщей.Чем заменитьОтвет очевиден — пищей, богатой белком, которая поможет «усмирить» тягу к сладкому. Подойдут сваренные вкрутую яйца. Они содержат витамин D3, витамины группы B, холин и железо. Второй вариант для перекуса, если рука так и тянется съесть что-то вкусненькое, — фисташки (главное, знать меру). Они полезны для сердца, содержат большое количество клетчатки, к тому же в одной горсти всего 49 калорий.Если без сладкого никак, то выбирайте темный шоколад (лучше с 70% какао в составе). В нем много антиоксидантов, клетчатки и мало сахара. Как выбрать? Правило простое: чем темнее шоколад, тем меньше в нем сахара.БананыУ бананов высокий гликемический показатель — 62. Поэтому с ними тоже лучше быть аккуратнее. Наслаждаетесь банановым смузи каждое утро? Не ругайте себя за это. Бананы полезны для здоровья (особенно по утрам), но если сейчас на коже есть высыпания, то лучше повременить с этим фруктом. Откажитесь от бананов на время и посмотрите, есть ли заметная разница.Чем заменитьЕсли добавляете бананы для сладости в свои смузи, то попробуйте заменить их фруктами или ягодами, которые немного ниже по гликемическому индексу, например вишней (ее гликемический индекс равен 20).Сладкий кофеПрежде чем по дороге в офис заказать апельсиновый фраппучино, мокко или тыквенный латте, подумайте о том, что собираетесь выпить сахарную бомбу. Кофеин, сахар и рафинированные углеводы вызывают всплеск кортизола в организме. Кортизол — это гормон стресса, организм выделяет его, когда он находится в состоянии беспокойства. Как считают некоторые эксперты, этот всплеск может привести к чрезмерной выработке жира в организме, что приведет к высыпаниям.Чем заменитьНа помощь спешит старый добрый зеленый чай. Японцы верят, что этот напиток замедляет повреждение ДНК, помогает при воспалениях и даже защищает от солнечных лучей и ожогов. Тем, кто страдает от прыщей, диетологи советуют перекусывать продуктами с низким гликемическим индексом, такими как грейпфрут, чернослив и хумус.ПиццаСогласны, сочетание теста и солоноватого сыра — это действительно восхитительно вкусно, но именно это блюдо занимает верхние строчки в списке продуктов, которые провоцируют всплеск выработки глюкозы. Как упоминалось ранее, это может привести к резкому повышению уровня сахара, а он, в свою очередь, может спровоцировать воспаление, ухудшить состояние кожи и способствовать появлению прыщей. Считается, что сыр еще больше усугубляет повреждения кожи.Чем заменитьЧтобы удовлетворить тягу к солененькому, попробуйте попкорн вместо пиццы или картофельных чипсов. Он изготавливается из кукурузы, содержащей клетчатку и витамины группы B. Кроме того, можно приправить попкорн морской солью или специями по вкусу.Соевые продуктыХотя добавление соевых продуктов в рацион — это популярный способ получить необходимое количество белка, особенно для вегетарианцев, эксперты не рекомендует употреблять их. Все дело в большом количестве добавленного сахара.Чем заменитьПродуктами на основе орехов (это касается и соусов, и салатных заправок). Соевое молоко можно заменить миндальным или молоком из кешью.Сухофрукты и фруктовый сладкий сокФрукты — отличный источник витаминов и питательных веществ, и их следует включать в рацион, но важно правильно контролировать порции. Свежие фрукты содержат натуральный сахар, а вот в сухофруктах и фруктовых соках полно концентрированного сахара. А он вреден для кожи.Чем заменитьЗдесь все просто: отдавайте предпочтение необработанным фруктам, то есть свежим.ФастфудЭти продукты, как правило, содержат больше рафинированных углеводов, а это означает, что содержание сахара выше и пищевая ценность ниже. Рафинированные углеводы вызывают скачок уровня сахара в крови и инсулина, что вызывает воспаление и увеличение выработки кожного сала (привет, прыщи).Чем заменитьЧтобы начать свой путь к чистой коже, дерматологи рекомендуют есть продукты, богатые омега-3. Исследования подтвердили, что этот компонент помогает при акне, оберегает кожу от ультрафиолетовых лучей, сохраняет ее увлажненной и укрепляет защитный барьер. Омега-3 содержится в грецких орехах, семенах чиа и семенах льна.Лосось, тунец, палтус, треска, окунь и сардины содержат селен. Сардины и скумбрия тоже богаты незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6.Примечание: перед тем как вносить какие-либо изменения в свой ежедневный рацион, и при более серьезных кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом.