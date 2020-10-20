"Все воняет": россияне рассказали о симптомах после COVID

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«Просто потрошит организм». Коронавирус по днямМногие заболевшие в осеннюю волну и переболевшие ранее делятся, что ковид ведет себя совершенно непредсказуемо. На какой-то день человеку может показаться, что он совсем здоров, но вдруг резко становится хуже.Октябрьская пациентка на одном из форумов подробно описывает, как произошло с ней:«Заболела 8 числа, началось с температуры 38.Два дня ломило всё тело, ужасная головная боль и слабость.На 3 день стало полегче, подумала, выздоравливаю.На 4 день стало хуже, сил не было от слова совсем, кашель, насморк, понос, головная боль.5 день – так же плохо, да, ещё боль между лопаток, она с первого дня меня преследовала.На 6 день наступило улучшение (я так подумала), но в обед случился приступ удушья, резко не хватает воздуха, онемели пальцы рук, ног, носогубный треугольник, полуобморочное состояние. Испугалась страшно, вызвала скорую. С подозрением на пневмонию повезли в больницу, я согласилась, потому что было страшно очень. По дороге был ещё приступ удушья, часа 2 приходила в себя».Пациентка не уточнила, где живет, но сообщила, что в больнице не оказалось компьютерной томографии, и в первый день пребывания ей так и не сделали ни одной процедуры, не дали никаких лекарств.«Приступы прошли, лежу и думаю: может, лучше бы я дома была? Там антибиотики есть, витамин С, еда, вода», - размышляет форумчанка.Страшно даже читать рассказ другой россиянки:«Болеем 12-й день всей семьёй. Сегодня ночью умер свёкор в реанимации. Хотя был в сознании, просто остановилось сердце. 71 год. Печальный пример свёкра очень пугает, ему и температуру уже сбили, и состояние улучшилось, и не болел он ничем. Крепкий был, а сердце просто остановилось».Дальше она передает ощущения свои и мужа:«Температура скачет. Сильно ослабели, воротит от еды и обострился весь ЖКТ, сохнет во рту, болит кишечник, слабость страшная. Снятся какие-то плохие и яркие сны. Вирус просто потрошит организм.На КТ пневмония у мужа и у меня, соответственно двусторонняя и левосторонняя с эффектом матового стекла. У меня началось с сухого кашля, потом болей в почках, потом разболелся жкт, понос, всё болело и ломило, и печень, и поджелудочная, и все кишки.Сейчас появляются нехорошие мысли, и голова в каком то бреду. Правильно пишут, что вирус влияет на все органы и на мозг в том числе».Обоняние и запахи при коронавирусе: отзывыСудя по рассказам пациентов, изменение или потеря обоняния остается одним из самых массовых проявлений ковида. Причем у одних это бывает в разгар болезни, а у других – возникает неожиданно, спустя недели и даже месяцы после выздоровления. И долго не проходит.Некоторые отзывы было бы даже смешно читать, если бы это не было пугающей реальностью:«Я нормально перенесла, болела 2 недели. Но запахов ни на что нет вообще! Тупо хоть на*ри посреди хаты – я не знаю. Ни на туалет, ни на кофе, ни на любую еду, чеснок, ни на парфюм, вообще его нет ни на что! 0!»Очень часто люди жалуются на появившийся постоянный запах «тухлятины» и непроходящее ощущение «вони» собственного пота и тела:«Три месяца назад слёг с температурой, через четыре дня всё прошло, но пропало обоняние. Как итог – около месяца назад перестал переносить запах лука, куриных яиц, собственный пот стал пахнуть тухлятиной».«Невозможно есть мясо, молочку, всё воняет, и этот тошнотворный вкус. Плюс действительно запах пота невыносимый, сохраняется даже после душа. И что с этим всем делать? Больше пугает неизвестность – когда это пройдёт и как это лечить».«Боже мой, я думала, я одна схожу с ума! Я переболела коронавирусом 17.05-27.06, полтора месяца не чувствовала запахи. Обоняние вернулось, и через три недели начались проблемы с восприятием вкуса и запаха. Всё стало вонять. Не могу есть никакое мясо (по запаху и вкусу чувствуется гниль), яйца тоже словно протухшие, лук и помидоры отдают уксусом. Первые дни пыталась что-то из этого съесть, но доходило до рвоты. Особенно бесит ощущение вони от себя. Сколько бы я ни мылась, пользовалась антиперспирантами, духами, всё равно воняю. Хотя другие люди этого не чувствуют совсем».«Да и не только пот. Практически вся еда стала вонять гнилью (пот также), и из-за этого пропадает весь аппетит, уже недель 6 с такой проблемой хожу. Похудел, конечно, конкретно».«У меня с молодым человеком эта шляпа началась через полтора месяца после выздоровления. Пахнут практически все мясные продукты, кроме ветчины, яйца (вообще невозможно), лук и чеснок. Вкусовые ощущения тоже волшебные, конечно. Недавно у меня добавился новый страх – чужой парфюм:практически все духи пахнут какой-то бабушкой, принимающей лютые медикаменты. Качество жизни здорово упало. Очень грустно».«Запахи пропали в начале мая, быстро вернулись, но где-то на 60-70%. Несуществующий запах появился в начале июля и до сих пор волнами, то усиливается, то уменьшается. Но! Обоняние не улучшается! За 4 месяца с начала восстановления рецепторов должно же хоть чуть улучшиться?! Нет! Все запахи приглушены. И в возвращение к прежней радости жизни уже не верится. Весна прошла без сирени, лето без роз, осень без опавших листьев... Неужели навсегда?»«Как качели». Температура при коронавирусеСчитается, что повышенная и высокая температура – это один из самых первых показателей, что вирус проник в организм. Именно поэтому сейчас во многих заведениях, от школ до кинотеатров, дистанционно измеряют температуру.Но, по рассказам переболевших, не все так однозначно. У некоторых за все время болезни не было температуры, у других, наоборот, держалась высокая две недели.А у многих она вообще необъяснимо скачет:«Вирус странный, почему в течение дня так скачет температура??? Так у всех?»«У меня скачет, причем от 38 до 35 в течение часа, без приёма жаропонижающих».«Сначала болели мышцы и было постоянно чувство усталости. Так дня три. Потом начался озноб и поднялась температура 37,4. Спала самостоятельно, не сбивала. Появилась заложенность носа, но без соплей. На 5 день перестала чувствовать запахи, резко и полностью. Дней через 5 начало восстанавливаться. Кашель очень редкий. Сон нормальный, аппетит, наоборот, усилился. Состояние нормальное, только температура до сих пор скачет, как качели. То в норме, то поднимается до 37,5. И так уже 15 дней. При этом я её не ощущаю практически. Если сама не возьму градусник и не померяю».«Ощущение, что кто-то ест мой мозг». Головные болиЗначительная часть пишущих отзывы жалуются, что во время или после болезни их мучают головные боли, которых раньше не было:«Ребят, из симптомов слабость, сначала пропали запахи, сейчас искажены ужасно, и каждый вечер болит голова, редко днём. Так уже недели 3».«Каждый день болит голова, пока болела и щас ещё не поправилась до конца. Всё тело ломает, и голова чугунная».«Я впервые уже несколько дней мучаюсь ужасной болью в виске и светобоязнью. Ранее такого не было. Таблетки от головной боли не помогают. Я даже не знала раньше, что такое мигрень. А сейчас лежу, чуть не плачу от боли. Днём ещё терпимо, а по вечерам глаз левый открыть не могу».Откровения этого парня можно было бы принять за стендап-юмор, если бы не реальная эпидемия:«Мне 25, глубокая провинция. Меня беспокоит очень странное прохождение болезни. День 6. Дикая головная боль, после обезболивающего вроде проходит, но в области затылка ощущение чего-то тяжелого, + ко всему пропал запах. Меня пугает абсолютное отсутствие нормальных симптомов ОРВИ (кашель, насморк, чихание), какое-то ощущение, что кто-то ест мой мозг. Сдал тест IQ, 96 баллов, при 125 баллах около года назад».«Прям изматывает». Боли при коронавирусеВот еще ряд сильных болевых симптомов ковида, которые часто встречаются в отзывах. Тревожит то, что у многих они проявились и остаются спустя много недель после самой болезни:«Уже 35 день болезни. Без пневмонии. Где-то на 15-17 день начали болеть рёбра сзади, потом спереди. Потом начался ком в горле и ком спереди в районе эпигастрия (область желудка. - Anews). Ну это ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – заброс желудочного содержимого в пищевод, что обычно проявляется изжогой. - Anews) и гастрит начались. Сейчас опять со спины жжение, главное, в какой-то одной точке. И симптомы постоянно меняются. Я так устала. То скорые вызываю, то сама еду в больницу. Эта *** когда нибудь закончится?»«Сейчас, спустя 1,5 месяца после выздоровления, болит определённая точка в груди (ребре). У меня это точно после ковида появилось. До этого жгло и кололо в груди при болезни».«Меня тревожит жжение за грудиной сверху, и бывает, в спине в области позвоночника, тоже сверху. Прям изматывает это состояние».Нередко переболевшие пишут, что «тянет, горит в области лопаток». Причем приходящие и уходящие боли и дискомфорт в грудной клетке, внезапные приступы кашля бывают у людей с «чистой» томограммой лёгких:«Основной дискомфорт и ощущение лёгкого прошли после курса лечения, но треск в районе лёгкого так и сохраняется по сей день + периодические приступы кашля».И вообще, судя по жалобам, болезнь может ударить неожиданно по всему организму:«Сначала было всё норм. А через две недели начало болеть в области рёбер со спины, потом уже и спереди, а сейчас посередине спереди такой ком – ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сильная слабость, ноги ватные, тянет тело вниз. Прямо как будто сейчас рухнешь и всё».«Мне 35, работаю – как вдруг волной накроет слабость. Как будто в обморок упаду. Минуту – и отпускает».«Раньше всегда было повышенное давление, а после болезни скачет постоянно, и в основном верхнее – низкое, нижнее – высокое (препараты никакие не помогают, само по себе "гуляет"), состояние "ватной головы и ватных ног" – мои ежедневные спутники на протяжении 3-х недель».«Первые два дня болели очень ноги, икры, коленки сзади – я так думаю, там лимфа и тонкие капилляры, а кровь густеет при температуре. Первые два дня всё тело ломило и ноги».«Это самое бесячее». Симптомы коронавируса: отзывыВ целом, получается, что какой-то единой картины симптомов нет. Коварство вируса в том, что он на каждого действует по-разному.У кого-то вообще сбиваются в кучу все симптомы сразу: «Симптомы странные, всё намешано, я долгое время думала, что аллергия какая-то, но проблемы с дыханием и с животом дали понять, что это не аллергия».На другой популярной платформе парень рассказывает, что в его семье переболели все – он сам, родители и брат, и у всех болезнь протекала по-разному.«Ковид – вещица непредсказуемая абсолютно. Все болеют по-своему, это самое бесячее, что вообще можно было придумать», - заключил он.А одна россиянка уверена: «Кто заболеет короной, тот сразу поймет что это она. Это совсем другое чувство. Не такое, как при простом гриппе!»Учитывая всё это, а также неизученность длительных последствий вируса, стоит прислушаться к совету главного санитарного врача Анны Поповой: «Сегодня главная задача для каждого – не переболеть, а не заболеть. Вот это очень важно, чтобы это каждый услышал».