Почти половина беременных с тяжелым токсикозом страдает от депрессии — исследование
Группа ученых из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) провела исследование, показавшее, что врачи очень недооценивают влияние беременности на психику женщины. В научной работе приняли участие 214 беременных в первом триместре. Половина участниц страдала от симптомов тяжелого токсикоза — сильная рвота, обезвоживание, слабость, постоянное ощущение недомогания, утрата работоспособности. В контрольную группу вошли беременные женщины, у которых не было таких жалоб. Психологическое состояние всех участниц оценивалось в течение первого триместра, а также в течение 1,5 месяцев после родов. При этом ни у одной из женщины не были диагностированы какие-либо психические расстройства до беременности.
По результатам исследования выяснилось, что 49% беременных, которые страдали от сильной рвоты и других симптомов токсикоза, была выявлена депрессия. Большинство из них настолько плохо себя чувствовали, что были вынуждены взять отпуск на четыре и более недель. В то же время в контрольной группе только у 6% женщин было диагностировано такое же психическое расстройство. У 29% женщин, страдающих токсикозом, позже была выявлена послеродовая депрессия, в то время как только 7% из контрольной группы страдали от этого состояния.
Авторы отмечают, что в рамках этого исследования они не изучали взаимосвязь между тяжелым токсикозом и эмоциональной связью женщины с ее будущим ребенком. Однако другие научные работы показывают, что физическое состояние беременной может очень негативно повлиять на ее желание стать матерью. Восемь участниц исследования, страдающих токсикозом, прервали беременность, хотя изначально у них не было таких планов и они намеревались родить. У некоторых женщин в этом состоянии возникали мысли о причинении себе физического вреда.
Ученые считают, что врачи, которые ведут беременность, не должны ограничиваться лечением только физических симптомов токсикоза. Оценка психического здоровья женщины и своевременная помощь при депрессии должна быть стандартом, подчеркивают авторы.
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