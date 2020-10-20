Почти половина беременных с тяжелым токсикозом страдает от депрессии — исследование

Сильная рвота, упадок сил, плохое самочувствие круглые сутки — все эти симптомы во время беременности могут сопровождать серьезную депрессию, требующей лечения, считают исследователи из Великобритании.Группа ученых из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) провела исследование, показавшее, что врачи очень недооценивают влияние беременности на психику женщины. В научной работе приняли участие 214 беременных в первом триместре. Половина участниц страдала от симптомов тяжелого токсикоза — сильная рвота, обезвоживание, слабость, постоянное ощущение недомогания, утрата работоспособности. В контрольную группу вошли беременные женщины, у которых не было таких жалоб. Психологическое состояние всех участниц оценивалось в течение первого триместра, а также в течение 1,5 месяцев после родов. При этом ни у одной из женщины не были диагностированы какие-либо психические расстройства до беременности.По результатам исследования выяснилось, что 49% беременных, которые страдали от сильной рвоты и других симптомов токсикоза, была выявлена депрессия. Большинство из них настолько плохо себя чувствовали, что были вынуждены взять отпуск на четыре и более недель. В то же время в контрольной группе только у 6% женщин было диагностировано такое же психическое расстройство. У 29% женщин, страдающих токсикозом, позже была выявлена послеродовая депрессия, в то время как только 7% из контрольной группы страдали от этого состояния.Авторы отмечают, что в рамках этого исследования они не изучали взаимосвязь между тяжелым токсикозом и эмоциональной связью женщины с ее будущим ребенком. Однако другие научные работы показывают, что физическое состояние беременной может очень негативно повлиять на ее желание стать матерью. Восемь участниц исследования, страдающих токсикозом, прервали беременность, хотя изначально у них не было таких планов и они намеревались родить. У некоторых женщин в этом состоянии возникали мысли о причинении себе физического вреда.Ученые считают, что врачи, которые ведут беременность, не должны ограничиваться лечением только физических симптомов токсикоза. Оценка психического здоровья женщины и своевременная помощь при депрессии должна быть стандартом, подчеркивают авторы.