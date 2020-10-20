Почему не слышит ухо?

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Когда ухо словно забито ватой и слух становится приглушенным, значит, что-то мешает звуковым волнам достигать слухового нерва. Расскажем, в чем может быть причина и по каким дополнительным симптомам ее можно распознать.Подхватил инфекциюЗаложенность в ухе могут вызвать средний отит, синусит или обычная простуда. Дело в том, что из-за воспаления и отека барабанная перепонка – тонкая перегородка между наружным и средним ухом – перестает свободно вибрировать и передавать звуки.Происходит это так. Среднее ухо содержит небольшое количество жидкости. В норме она стекает в евстахиеву трубу – канал, который соединяет ухо и носоглотку. Когда из-за инфекции возникает воспаление, слизистая оболочка среднего уха и евстахиевой трубы отекает. Просвет для оттока жидкости становится слишком узким и среднее ухо распирает от избытка ушного секрета. Это давление как раз и не позволяет барабанной перепонке нормально работать.Как узнать?Заложенность может возникнуть как в одном, так и в обоих ушах. При любой инфекции может подняться температура и появиться слабость. Синусит – воспаление носовых пазух – добавит насморк и распирающую головную боль. У простуды могут быть такие же симптомы, плюс кашель.Средний отит заявит о себе пульсирующей или стреляющей острой болью в ухе, болезненностью при надавливании на козелок или на костный выступ за ухом.Что делать?Каждое из трех заболеваний в легкой форме может пройти само по себе. Но если боль и температура нарастают, есть вероятность, что придется обратиться к врачу. Боль лечат обычными анальгетиками. При осложнениях, например, гнойном отите, может потребоваться медицинская перфорация барабанной перепонки. Это значит, что врач сделает аккуратный надрез в мембране, чтобы помочь гною вытечь наружу и освободить среднее ухо.Забилось ухоПричиной приглушения звуков может оказаться серная пробка. Например, если активно «очищать» уши ватными палочками, есть риск утрамбовать серу в плотный сгусток. Тогда серная пробка перекроет путь для звуков и возникнет ощущение заложенности уха.Еще в уши могут попасть инородные предметы. Это особенно часто бывает у маленьких детей. Помехой слуху могут оказаться детали игрушек, маленькие батарейки, крупа или насекомые.Как узнать?Посторонние объекты в ухе могут вызвать не только заложенность, но и боль с головокружением. Если предмет травмировал ухо, то появятся кровянистые выделения. Сера может вызвать легкий зуд или шум в ухе.Что делать?Обратиться к врачу. Если оставить серную пробку или посторонний объект в надежде, что пройдет само, может начаться воспаление. Если попробовать избавиться от помехи самостоятельно, можно повредить нежную барабанную перепонку. Отоларинголог вернет способность слышать промыванием уха, специальным ушным крючком или пинцетом.Повредил барабанную перепонкуТравматическая перфорация барабанной перепонки – это надрыв или отверстие в тонкой перегородке между наружным и средним ухом. Виной этому могут стать все те же инородные предметы, тяжелая травма головы, разрыв барабанной перепонки из-за гнойной инфекции уха или баротравма, когда давление внутри среднего уха становится больше, чем снаружи.Как узнать?Повреждение барабанной перепонки вызывает внезапную сильную боль в ухе, головокружение и тошноту, выделение крови, слизи или гноя.Что делать?Попасть к ЛОРу. Перфорация обычно заживает самостоятельно. Важное условие заживания – не мочить ухо и не вызывать резких перепадов давления внутри среднего уха, например, глубоким и резким дыханием или чиханием. Для профилактики или лечения инфекции могут прописать антибиотики.На время лечения врач может закрыть отверстие в перепонке бумажным лекарственным пластырем, который стимулирует зарастание поврежденного участка. В тяжелых случаях может понадобиться тимпанопластика – операция по восстановлению барабанной перепонки.Оглушило шумомВременно «оглохнуть» от шума можно даже за короткое время. Например, после концерта или от фейерверка. От акустической травмы страдает нервный механизм передачи звуков. Повредиться могут волосковые клетки внутреннего уха, мелкие мышцы или кортиев орган – анализатор звуков. Обычно снижение слуха от кратковременного оглушения длится недолго.Как узнать?Угадать, повредиться только одно ухо или оба, невозможно. После акустической травмы часто появляется тиннитус – звон с одной или с обеих сторон. При этом остальные звуки становятся плохо различимы. Если потеря слуха от шума становится значительной, обычно сначала выпадают высокочастотные звуки. Проверить, на какой частоте вы стали слышать хуже можно на аудиометрии.Что делать?Уйти от источника громких звуков и дать ушам отдохнуть. Приглушенность от непродолжительного шума проходит сама по себе. Если заложенность в одном или обоих ушах долго не проходит, надо посетить врача. Возможно, громкий звук повредил барабанную перепонку или другие части уха. Лечение будет зависеть от серьезности травмы. В крайнем случае может понадобиться слуховой аппарат.Принял лекарствоНекоторые лекарства ототоксичны, т.е. повреждают слуховой нерв и вызывают временную или постоянную потерю слуха. Снижение слуха может быть незначительным или полным – зависит от препарата. Ототоксичны петлевые диуретики, антибиотики, химиотерапевтические препараты и большие дозы противовоспалительных вроде аспирина и ибупрофена. Вредное воздействие лекарств зависит от их количества и длительности приема.Как узнать?Заглянуть в инструкцию к препарату: ототоксичность должна быть указана в числе побочных эффектов. Лекарства повреждают сразу оба уха и дополнительно вызывают головокружение, нарушение равновесия и шум в ушах.Что делать?Пожаловаться врачу. Если в изменении слуха будет заподозрен лекарственный препарат, его заменят.