Самые доступные «суперпродукты» для лучшего контроля сахара в крови

Так называемые «суперпродукты» особенно эффективно улучшают механизмы контроля уровня сахара в крови и к тому же помогают поддерживать себя в хорошей физической форме, что очень важно для профилактики диабета.Многие люди, особенно живущие с диабетом, знают, что пищевые привычки имеют большое значение, когда речь идет о поддержании стабильного уровня сахара в крови, предотвращении его колебаний.«То, что и в каком количестве мы едим, помогает поддерживать уровень сахара в целевом диапазоне. Исследования показали, что внесение нескольких ключевых изменений в свой образ жизни, включая употребление определенных продуктов, может улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск осложнений, вызванных гипергликемией», - рассказали специалисты на портале Times Now.Экспертами были названы самые доступные «суперпродукты», служащие данной цели.Темно-зеленые листовые овощи. Шпинат и разнообразная капуста богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, отличаются высоким содержанием витаминов A, C, E и K, железа, кальция, калия. В них мало калорий и углеводов. Все это делает их одними из лучших в деле поддержания стабильного уровня сахара в крови.Фасоль. Один из самых доступных и недорогих продуктов являются отличным источником растительного белка, нескольких витаминов и минералов, включая магний, калий. Клетчатка фасоли эффективно помогает сокращать жировые отложения на животе. Но если вы используете консервированные бобы, тщательно промывайте их, дают совет специалисты.Помидоры. Еще один доступный «суперпродукт» – «не содержат крахмала, а также имеет низкий гликемический индекс. Это означает, что их потребление препятствует всплескам глюкозы в крови. Вдобавок помидоры полны жизненно важных питательных веществ, таких как витамин C, витамин E, калий.Яйца. Являются самым доступным источником высококачественного белка в рационе питания. Американская диабетическая ассоциация (ADA) считает яйца отличным выбором для диабетиков – это пища с низким содержанием углеводов, обладающая очень низким гликемический индекс. По данным ADA, употребление яиц может улучшать уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом 2 типа.Ягоды. Это лучший вариант для удовлетворения тяги к сладкому – вкус ягод вполне позволяет это сделать, одновременно они имеют низкий гликемический индекс.В то же время для лучшего контроля сахара в крови диабетикам рекомендуется избегать или ограничивать потребление продуктов свысоким содержанием трансжиров, натрия, добавленных сахаров, поддерживать регулярную физическую активность и осваивать методы, позволяющие справляться со стрессом.