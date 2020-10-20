Самые доступные «суперпродукты» для лучшего контроля сахара в крови
Многие люди, особенно живущие с диабетом, знают, что пищевые привычки имеют большое значение, когда речь идет о поддержании стабильного уровня сахара в крови, предотвращении его колебаний.
«То, что и в каком количестве мы едим, помогает поддерживать уровень сахара в целевом диапазоне. Исследования показали, что внесение нескольких ключевых изменений в свой образ жизни, включая употребление определенных продуктов, может улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск осложнений, вызванных гипергликемией», - рассказали специалисты на портале Times Now.
Экспертами были названы самые доступные «суперпродукты», служащие данной цели.
Темно-зеленые листовые овощи. Шпинат и разнообразная капуста богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, отличаются высоким содержанием витаминов A, C, E и K, железа, кальция, калия. В них мало калорий и углеводов. Все это делает их одними из лучших в деле поддержания стабильного уровня сахара в крови.
Фасоль. Один из самых доступных и недорогих продуктов являются отличным источником растительного белка, нескольких витаминов и минералов, включая магний, калий. Клетчатка фасоли эффективно помогает сокращать жировые отложения на животе. Но если вы используете консервированные бобы, тщательно промывайте их, дают совет специалисты.
Помидоры. Еще один доступный «суперпродукт» – «не содержат крахмала, а также имеет низкий гликемический индекс. Это означает, что их потребление препятствует всплескам глюкозы в крови. Вдобавок помидоры полны жизненно важных питательных веществ, таких как витамин C, витамин E, калий.
Яйца. Являются самым доступным источником высококачественного белка в рационе питания. Американская диабетическая ассоциация (ADA) считает яйца отличным выбором для диабетиков – это пища с низким содержанием углеводов, обладающая очень низким гликемический индекс. По данным ADA, употребление яиц может улучшать уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом 2 типа.
Ягоды. Это лучший вариант для удовлетворения тяги к сладкому – вкус ягод вполне позволяет это сделать, одновременно они имеют низкий гликемический индекс.
В то же время для лучшего контроля сахара в крови диабетикам рекомендуется избегать или ограничивать потребление продуктов с
высоким содержанием трансжиров, натрия, добавленных сахаров, поддерживать регулярную физическую активность и осваивать методы, позволяющие справляться со стрессом.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий