О чем свидетельствует вздутие вен на руках

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Чаще всего вздутие вен на руках не опасно. Тем не менее, не стоит оставлять без внимания этот симптом, ведь иногда это серьезный повод для беспокойства.Варикоз верхних конечностейЭто — самая распространенная причина, почему болят и вздуваются вены на руках. Если болезнь не прогрессирует и кроме, как внешне не беспокоит больного, то ничего кардинального предпринимать не стоит. Но в том случае, если пациент плохо себя чувствует, испытывает боль, дискомфорт или какие-то другие неприятные ощущения, то стоит проконсультироваться со специалистом.Болезни сердцаПри нарушениях нормального функционирования сердечно-сосудистой системы также могут наблюдаться выступающие на поверхность кистей сосуды. Характерными симптомами проблем с сердцем могут быть жалобы на повышенную утомляемость, скачки артериального давления, боль в области грудной клетки.Гормональные изменения и стрессПричиной, почему образовались вены на руках могут быть постоянные гормональные изменения, которым подвержены представительницы женского пола. Период полового созревания, вынашивания ребенка, начало климакса может способствовать тому, что вздуваются вены на руках. Постоянные колебания уровня эстрогена и прогестерона оказывают влияние на венозную стенку, в результате чего вены могут выступать на поверхность кожи. Также вздутие вен на руках может быть последствием сильного психоэмоционального перенапряжения.Физический трудПорой такое состояние, как набухшие вены на руках возникает из-за того, что человек вынужден часто и помногу носить тяжести. В основном, такая проблема мучает тех, кто занимается физическим трудом. Происходит такое из-за того, что кровь приливает к области рук и задерживается в венах. Чаще всего вздутия базируются в области кистей рук.Регулярные занятия силовыми упражнениямиУ спортсменов, которые активно тренируют свои руки, тоже могут выступать вены, особенно, это касается мужчин. Если вздулась вена на кистях рук, то рекомендовано ограничить чрезмерную физическую активность и воздерживаться от подъема тяжестей.Врожденная худоба или резкая потеря весаОбъемные вздутия могут образовать на поверхности рук и в результате резкой и сильной потери веса. В данном случае наблюдается образование сине-фиолетовых сосудов на руках, которые помимо не эстетичного внешнего вида не доставляют человеку никакого беспокойства.Чрезмерная худощавость человека также может объяснять вздутие вен на руках. У худых женщин часто наблюдается образование сосудистого рисунка, поскольку кожа рук очень тонкая и сухая и через нее легко разглядеть выступающие вены.ВозрастНи для кого не секрет, что с возрастом человеческий организм изнашивается, активно запускаются механизмы старения. Увы, это не обходит стороной и кожу. Она становится более дряблой и тонкой, вены начинают «просвечивать» сквозь нее все более интенсивно. Естественное увядание организма — это не болезнь, поэтому лечению этот процесс не поддается.Дать точный ответ на вопрос: почему вздуваются сосуды на кистях рук может дать квалифицированный врач-флеболог после очного осмотра и осуществления должного обследования. В том случае, если вена вздулась резко, а у пациента возникают жалобы на наличие выраженного болевого синдрома и повышается температура тела рекомендовано вызвать скорую помощь.