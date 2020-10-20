Диетологи определили «самый смертоносный» сахар

В последние десятки лет в мире значительно увеличилось потребление сахара, и этот факт вызывает самые серьезные опасения у врачей и ученых. Кроме обычного сахара, опасность для здоровья людей представляют и подсластители, активно применяемые в пищевой промышленности. Диетологи назвали самый смертоносный из них.Речь идет о фруктозе, которая используется в качестве подсластителя производителями разных продуктов питания (например, сладкой газировки, мороженого, печенья и пирожных). Новое исследование показало, что фруктоза даже опаснее, чем до сих пор считали специалисты.По словам Ричарда Джонсона из Университета Колорадо (США), естественные источники фруктозы — это мед и фрукты, которые сами по себе не создают никаких опасностей для здоровья. Проблемы начались, когда пищевая промышленность освоила массовое производство кукурузного сиропа и рафинированного сахара — это повысило уровень потребления фруктозы примерно в 40 раз."Фруктоза понижает энергетический потенциал клеток, провоцируя поведенческие реакции, сходные с теми, которые наблюдаются при голодании. То есть, фруктоза делает людей более агрессивными и импульсивными, что вполне логично с точки зрения эволюции, так как все это помогало нашим далеким предкам искать еду. Но в современном мире мы столкнулись с тем, что фруктоза может провоцировать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также быть причиной целого набора потенциально смертельных заболеваний", — отметил Джонсон.