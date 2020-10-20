Зубная щётка защитит от COVID-19
Кто бы мог подумать, что для получения дополнительной защиты от коронавируса нам нужно перед выходом из дома хорошенько почистить зубы. Сама по себе привычка чистить зубы полезна для здоровья, но в данном случае польза будет двойной, поскольку чистка поможет защититься от COVID-19, как уверяет профессор стоматологии Университета Бристоля Мартин Эдди (Martin Addy). Свою точку зрения он подкрепляет тем, что в состав пасты входят те же химические вещества, что и в антибактериальный гель для рук.
Следовательно, если в полость рта проникнут мельчайшие капли с коронавирусом, они будут остановлены и уничтожены продолжающими действовать компонентами из зубной пасты. И вирус не сможет размножаться, чтобы спровоцировать болезнь. Более того, зубные пасты защитят и уже зараженных людей, поскольку они будут выделять меньшую вирусную нагрузку. Это особенно актуально для людей, которые инфицированы, но болеют без симптомов, не зная о своей опасности и продолжая выходить в публичные места.
Передача коронавируса между людьми осуществляется преимущественно воздушно-капельным путем посредством кашля, чихания, дыхания и разговоров. В ходе этих процессов в воздух выделяются капли разных размеров, содержащие вирус. Капли проникают в организм через рот или нос, начинают размножаться, что провоцирует характерные симптомы опасной болезни. Для защиты от подобного заражения рекомендуют медицинские маски, а также гигиенические процедуры вроде мытья рук. И вот теперь в их список включили чистку зубов.
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