Зубная щётка защитит от COVID-19

Чистка зубов перед каждым выходом на улицу обеспечивает дополнительную защиту от заражения коронавирусом. А всё потому, что в зубных пастах содержатся те же самые антибактериальные вещества, что и в гелях для рук.Кто бы мог подумать, что для получения дополнительной защиты от коронавируса нам нужно перед выходом из дома хорошенько почистить зубы. Сама по себе привычка чистить зубы полезна для здоровья, но в данном случае польза будет двойной, поскольку чистка поможет защититься от COVID-19, как уверяет профессор стоматологии Университета Бристоля Мартин Эдди (Martin Addy). Свою точку зрения он подкрепляет тем, что в состав пасты входят те же химические вещества, что и в антибактериальный гель для рук.Следовательно, если в полость рта проникнут мельчайшие капли с коронавирусом, они будут остановлены и уничтожены продолжающими действовать компонентами из зубной пасты. И вирус не сможет размножаться, чтобы спровоцировать болезнь. Более того, зубные пасты защитят и уже зараженных людей, поскольку они будут выделять меньшую вирусную нагрузку. Это особенно актуально для людей, которые инфицированы, но болеют без симптомов, не зная о своей опасности и продолжая выходить в публичные места.Передача коронавируса между людьми осуществляется преимущественно воздушно-капельным путем посредством кашля, чихания, дыхания и разговоров. В ходе этих процессов в воздух выделяются капли разных размеров, содержащие вирус. Капли проникают в организм через рот или нос, начинают размножаться, что провоцирует характерные симптомы опасной болезни. Для защиты от подобного заражения рекомендуют медицинские маски, а также гигиенические процедуры вроде мытья рук. И вот теперь в их список включили чистку зубов.