Кажется, у меня коронавирус. Что делать?

С начала пандемии прошло немало времени, однако, столкнувшись с подозрительными симптомами, многие теряются и не понимают, как действовать дальше. Помните, что 80% заболевших COVID-19 выздоравливают в домашних условиях, а в помощи врачей нуждается только один из пяти заболевших. Если у вас признаки ОРВИ, необязательно сразу же бежать к врачу. Рассказываем, что делать.Шаг 1. Убедиться в симптомах.COVID легко спутать с сезонной простудой и еще проще – с гриппом. Вот типичные симптомы:высокая температура от 38°С или озноб;кашель сухой или с небольшим количеством мокроты;разбитость, ломота в теле и головная боль;заложенность носа или насморк;боль в горле;иногда могут беспокоить тошнота, рвота и понос.Потеря вкуса и обоняния – единственное характерное отличие COVID-19 от гриппа, на которое обращают внимание Центры по контролю и профилактики заболеваний СШАПроявиться могут все симптомы сразу или только некоторые из них. Ощущения бывают как едва заметными, так и ярко выраженными.Когда вызывать врача?Если симптомы легкие, просто останьтесь дома. Когда вы не можете оценить, насколько жизнеугрожающая ситуация, проконсультируйтесь по телефону.Федеральная единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112Горячая линия Минздрава Московской области: 8-800-550-50-30Номер для москвичей: (495) 870-45-09В большинстве случаев госпитализация для больных с признаками ОРВИ не требуется. Вам могут порекомендовать вызвать участкового врача, если температура выше 38°C. Оставить заявку на выезд врача на дом можно по телефону ближайшей поликлиники или через страховую компанию, если у вас ДМС.Следующие 5 симптомов при подозрении на коронавирус требуют вызова скорой:У вас сильная одышка и вы не можете нормально дышать.Чувствуете непрекращающиеся давление и боль в груди.Вдруг перестали понимать, кто вы и что происходит.Не можете заснуть или, наоборот, все время спите и не в состоянии бодрствовать.Внезапно губы или все лицо стали синюшными.Телефон скорой помощи – 103 или 112.Даже если у вас нет ОМС, но вы чувствуете необходимость в медицинской помощи, вы вправе получить консультацию по телефонам выше и вызвать «скорую».Кому надо быть особенно осторожным?Группа риска – это те, у кого при заражении SARS-CoV-2 больше шансов получить симптомы, требующие вызова врача и госпитализации.Вне зависимости от возраста в зоне высокого риска COVID-19:бывшие курильщики и курящие;люди с ожирением, т.е. те, у кого индекс массы тела выше 30 (рассчитать ИМТ);больные сахарным диабетом 2 типа;онкобольные;люди с тяжелыми проблемами сердца, легких и почек (например, с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, ХОБЛ).На сайте CDC можно увидеть полный список тех, кто рискует тяжело заболеть COVID-19.Шаг 2. Подумать, нужен ли тест.Проходить тест на COVID-19 всем подряд не имеет смысла. Специального лекарства от нового коронавируса еще не придумали, поэтому на тактику лечения результат не повлияет.Кому точно надо сдавать тест?Есть люди, которым обязательно надо сделать тест на SARS-CoV-2:тем, кто вернулся из-за границы;кто контактировал с зараженными;у кого пневмония;старше 65 с симптомами ОРВИ;врачам, которые работают с зараженными.Какие тесты на COVID-19 сейчас делают?Тесты на ПЦР и антитела к новому коронавирусу. Первый находит частицы генетического материала вируса. Для этого берется мазок из носа и глотки. Второй – антительный – определяет наличие иммуноглобулинов IgM и IgG – белков, которые производит организм для защиты от вируса. Антитела ищут в плазме крови.Почему тесты не дают гарантии?Теперь о проблемах.Отрицательный результат ПЦР не говорит об отсутствии вируса. Это как вылавливать сачком рыбу из аквариума. Если ее нет в сачке, это не значит, что ее нет вообще. Кстати, из-за этого выздоровевшим от КОВИД ПЦР-анализ делают дважды, если первый результат отрицательный.Антительный тест играет вспомогательную роль в диагностике COVID. Только на него полагаться не стоит. Иммуноглобулины начинают вырабатываться примерно со второй недели, а сколько сохраняются – неизвестно. Предположительно, три месяца, но это не точно. При легком и бессимптомном течении болезни антитела в крови могут не определиться вообще.Положительный результат на антитела не гарантирует, что вы больны именно COVID-19. Известны четыре вида коронавируса, а иммуноглобулины к ним похожи. Если вы больны простудой от сезонного коронавируса (а это до 30% от всех ОРВИ), тест может оказаться положительным. Самому пациенту тест на антитела, по большому счету, бесполезен. Зато важен для эпидемиологов и для оценки тяжелого течения КОВИД-19, например, у больных с пневмонией.Куда идти, если очень хочется сдать тест на COVID-19?ПЦР стоит сдавать на 5-7 день. Первые четыре дня обычно проходят без симптомов. На 5, 6 и 7 день после контакта с зараженным или сразу после появления симптомов простуды вероятность получить ложноотрицательные результаты мазка самая низкая.Бесплатно мазок на ПЦР и забор крови на антитела делают в поликлиниках. Москвичи могут записаться на анализ онлайн.Платно – в частных лабораториях. Частники имеют право делать анализы только у людей без признаков ОРВИ и не находящихся в контакте с зараженным. В среднем в Москве ПЦР на новый коронавирус стоит 3000 руб. Может выйти дороже, если вызывать врача на дом или выбрать бесконтактный способ, когда вы сами делаете мазок и отправляете материал в лабораторию.Сколько ждать результатов теста?Экспресс-тесты дают ответ в течение 15-60 минут. Обычный мазок или анализ на антитела будет готов в течение нескольких дней или недель. Зависит от того, где вы их сдаете и в каком состоянии находитесь.Шаг 3. Изолироваться.Признаки простуды – уже достаточный повод сократить контакты, тест на коронавирус для этого не нужен. Физическая дистанция и маски помогают остановить распространение и других респираторных инфекций, например, гриппа. Строгий карантин необходим тем, кто подтвердил COVID-19 или находился рядом с заразившимся.На сколько надо изолироваться?Для контактных карантин составляет 14 дней. Если вы встретились с заболевшим первого числа, ваша изоляция должна закончиться 15-го. Карантин распространяется на всех, живущих в одной квартире.Симптомы COVID появляются со второго по 14 день с момента встречи с вирусом. Это объясняет срок карантина в две полных недели.Если в середине или конце изоляции вы снова встретились с кем-то недавно заболевшим коронавирусом, срок карантина придется отсчитывать заново.ВОЗ предупреждает, что инфицированные SARS-CoV-2 заразны даже без симптомов. Это значит, что при положительном тесте на новый коронавирус надо оставаться в изоляции весь период болезни плюс еще две недели с момента исчезновения симптомов.Когда можно выходить?Выйти из карантина через две недели можно, если вы чувствуете себя хорошо, обходитесь без жаропонижающих и температуры нет минимум сутки. Это условие для тех, кто не сдавал тест на коронавирус или был в контакте с больным и получил отрицательный результат анализа на КОВИД.Если вам подтвердили новый коронавирус, то право на снятие изоляции – это два отрицательных результата теста ПЦР.На время изоляции можно оформить больничный. Приходить в поликлинику за ним не надо, можно заказать по телефону и его должны принести на дом. Люди из групп риска – старше 65 и с хроническими заболеваниями – могут получить больничный онлайн.Что делать во время изоляции?Отдыхать, совсем не выходить из дома и меньше контактировать с другими. Изоляция предполагает физическую дистанцию с людьми. Цель – не распространить инфекцию. В идеальном мире во время лечения ОРВИ даже дома стоит переехать в отдельную комнату, держаться подальше от близких, пользоваться отдельной посудой и полотенцами, ходить в маске и часто мыть руки.Шаг 4. Лечиться отдыхом и питьем.Если симптомы позволяют лечиться дома, ваши главные лекарства – отдых и теплое питье. Метронидазол, гидроксихлорохин, ремдесивир и алепревир оставьте врачам, которые ищут способ справиться с тяжелой вирусной пневмонией. «На всякий случай» их пить не надо: вреда будет больше, чем пользы.Конкретнее – чем лечить?Легкое течение COVID-19 лечится, как обычная простуда:Пить много теплой жидкости. Годятся вода с лимоном, морс, чай или бульон.Отдыхать и спать.Успокоить боль в горле полосканием соленой водой.Уменьшить заложенность носа каплями.Рассасывать леденцы или съесть ложку меда, чтобы меньше кашлять.Облегчить головную боль и сбить температуру выше 38°C парацетамолом или ибупрофеном.Увлажнять воздух в комнате, проветривать квартиру и убираться с бытовыми дезсредствами.Как насчет моих обычных таблеток?Если вы лечитесь от хронических заболеваний, терапию надо продолжать без изменений. CDC советует иметь как минимум месячный запас лекарств, которые вы обычно принимаете. Это позволит реже ходить в аптеку и спокойно изолироваться.Когда нужны антибиотики?Против коронавируса антибиотики не работают и не рекомендуются. Они лечат бактериальную инфекцию. Вирус не исключает присоединение бактерий, но антибиотики надо принимать только по рецепту врача. Врач может понять, что у вас есть бактериальная инфекция по общему анализу крови, мазку из ротоглоки или исследованию мокроты.Шаг 5. Расслабиться и наблюдать.Когда я почувствую себя здоровым?Улучшение при благоприятном течении КОВИД-19 наступает в конце второй недели. В более сложных случаях – ближе к шестой неделе. Обычная простуда, как правило, проходит за 7-10 дней.Что делать, если становится хуже?Симптомы новой коронавирусной инфекции могут ухудшиться на второй неделе. Если вы чувствуете недостаток воздуха или другие жизнеугрожающие признаки из списка выше, вызывайте «скорую».Работу легких можно контролировать пульсоксиметром. Нормальным считается показатель 95-100%. Все, что ниже, – повод проконсультироваться с врачом. Телефоны мы дали.Если переболеть «короной», больше не заразишься?Даже после легкой формы заболевания отдельные симптомы могут сохраняться или повторяться в течение недель или месяцев после выздоровления.Что касается повторных случаев заболевания, они возможны. Поэтому соблюдать меры профилактики стоит и после перенесенного COVID-19.