Определить заражение коронавирусом можно с помощью глюкометра
Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали препринт научной статьи, в котором изложена идея использования глюкометров для определения заражения коронавирусом нового типа. По словам специалистов, эти приборы, которыми обычно измеряют уровень сахара в крови, позволяют обнаруживать ковид по человеческой слюне.
Для диагностики вируса образец слюны смешивается с составом, содержащим специальный молекулярный комплекс.
«Клинические испытания показали, что обычный глюкометр может выявить вирус SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение часа», - сообщили авторы проекта.
Ученые констатируют, что глюкометр определяет наличие такой концентрации сахара, которая напрямую коррелирует с содержанием в слюне вирусного белка. У здорового человека показатели будут нулевыми.
Эксперты отмечают, что данный метод диагностики ковида нельзя отнести к простым. Однако все известные на сегодня тесты не работают с абсолютной точностью. Разработчики метода с использованием глюкометра утверждают, что он эффективен на сто процентов.
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