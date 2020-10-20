Определить заражение коронавирусом можно с помощью глюкометра

Ученые из США предложили определять заражение коронавирусом с помощью глюкометров – по словам специалистов, это весьма надежный метод диагностики COVID-19.Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали препринт научной статьи, в котором изложена идея использования глюкометров для определения заражения коронавирусом нового типа. По словам специалистов, эти приборы, которыми обычно измеряют уровень сахара в крови, позволяют обнаруживать ковид по человеческой слюне.Для диагностики вируса образец слюны смешивается с составом, содержащим специальный молекулярный комплекс.«Клинические испытания показали, что обычный глюкометр может выявить вирус SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение часа», - сообщили авторы проекта.Ученые констатируют, что глюкометр определяет наличие такой концентрации сахара, которая напрямую коррелирует с содержанием в слюне вирусного белка. У здорового человека показатели будут нулевыми.Эксперты отмечают, что данный метод диагностики ковида нельзя отнести к простым. Однако все известные на сегодня тесты не работают с абсолютной точностью. Разработчики метода с использованием глюкометра утверждают, что он эффективен на сто процентов.