4 мифа о сое: какие из них на самом деле правдивы?

Соя - одна из самых известных культур. Поначалу она считалась веганской альтернативой многим продуктам животного происхождения, но в отношении сои появляется все больше и больше оговорок и предубеждений. Мы рассмотрели 4 распространенных мифа.1. В сое всегда есть генная инженерияГенная инженерия действительно играет важную роль в производстве сои, но в первую очередь влияет на производство кормов для домашнего скота. В Европе обязательна четкая маркировка генетически модифицированных ингредиентов в продуктах питания. С веганами все в порядке: вероятность того, что они невольно съедят генетически модифицированные растения, практически равна нулю.2. Вызывает рак груди, делает мужчин женственнымиОпасения по поводу того, что соя может отрицательно влиять на уровень тестостерона, были основаны на исследованиях клеточных культур и экспериментах на животных.С другой стороны, исследования на людях не показали изменений уровня гормонов или качества спермы у мужчин при обычных уровнях потребления. Существует также полная ясность в отношении рака груди: ведущие компании по лечению рака и диетологии согласны с тем, что употребление соевых продуктов не увеличивает риск рака груди.3. Нельзя использовать сою для младенцев и детейСоевые смеси для младенцев используются уже около 100 лет. После добавления йода в 1959 году не было никаких доказательств того, что они хуже, приготовленного из коровьего молока. Исследования показали, что младенцы, получавшие соевую смесь, развиваются одинаково в течение первого года. Во взрослом возрасте нет значительных различий в размере, интеллекте или фертильности.4. Соя вредна для мозга и щитовидной железыКлинические исследования не показывают отрицательного воздействия на щитовидную железу у здоровых людей с достаточным запасом йода. Соевые бобы, а также брокколи и капуста, входят в число продуктов, способствующих формированию зоба, но только при одновременном дефиците йода.