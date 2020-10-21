Хотя вполне полезно есть сырой изюм, некоторые специалисты советуют замачивать его в воде на ночь и употреблять утром.Объясняя, почему полезно каждый день употреблять замоченный в воде изюм, эксперты констатировали, что такая привычка обладает целым рядом преимуществ для здоровья.Помогает пищеварению. Богатый клетчаткой сухофрукт улучшает работу ЖКТ. Замоченный изюм действует как естественное слабительное, предотвращая запоры и регулируя дефекацию. Примерно 10-12 изюмин нужно замочить в стакане воды, а затем рано утром натощак выпить ее вместе с изюмом.Повышает иммунитет. Изюм содержит витамины C и B, которые помогают укрепить иммунитет. Ежедневное употребление его замоченного варианта зимой помогает организму бороться с бактериями и инфекциями.Улучшает здоровье костей. Богатый кальцием продукт очень полезен для укрепления костей, помогает предотвратить возникновение остеопороза.Препятствует анемии. Кишмиш богат железом и может помочь улучшить кровоснабжение организма, тем самым предотвратить возникновение анемии. Употреблять замоченный в воде изюм каждый день полезно для повышения уровня крови в организме.Сохраняет здоровье печени. Он является одним из лучших сухофруктов, которые активизирует процессы выведения токсинов из организма, что не позволяет им задерживаться в печени, повышая риск ее повреждения.Защищает от усталости. Натуральные фруктоза и глюкоза, присутствующие в изюме, помогают обеспечить организм большим количеством энергии.Предотвращает неприятный запах изо рта. Этот сухофрукт известен своими антибактериальными свойствами. Его потребление помогает поддерживать гигиену полости рта.Улучшает состояние кожи. Он содержит витамины А и Е, стимулирующие развитие новых клеток во внешних слоях кожи. Регулярное употребление замоченного в воде изюма может улучшить увлажнение кожи, сделать ее здоровой, более гладкой и молодой визуально.Нейтрализует желудочную кислоту. Высокое количество магния и калия в замоченном изюме помогает нейтрализовать кислоту в желудке и предотвратить ацидоз, который может привести к кожным осложнениям, включая фурункулы, прыщи и псориаз, головные боли и слабость.