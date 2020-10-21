Почему полезно каждый день употреблять замоченный в воде изюм?

Хотя вполне полезно есть сырой изюм, некоторые специалисты советуют замачивать его в воде на ночь и употреблять утром.

Объясняя, почему полезно каждый день употреблять замоченный в воде изюм, эксперты констатировали, что такая привычка обладает целым рядом преимуществ для здоровья.

Помогает пищеварению. Богатый клетчаткой сухофрукт улучшает работу ЖКТ. Замоченный изюм действует как естественное слабительное, предотвращая запоры и регулируя дефекацию. Примерно 10-12 изюмин нужно замочить в стакане воды, а затем рано утром натощак выпить ее вместе с изюмом.

Повышает иммунитет. Изюм содержит витамины C и B, которые помогают укрепить иммунитет. Ежедневное употребление его замоченного варианта зимой помогает организму бороться с бактериями и инфекциями.

Улучшает здоровье костей. Богатый кальцием продукт очень полезен для укрепления костей, помогает предотвратить возникновение остеопороза.

Препятствует анемии. Кишмиш богат железом и может помочь улучшить кровоснабжение организма, тем самым предотвратить возникновение анемии. Употреблять замоченный в воде изюм каждый день полезно для повышения уровня крови в организме.

Сохраняет здоровье печени. Он является одним из лучших сухофруктов, которые активизирует процессы выведения токсинов из организма, что не позволяет им задерживаться в печени, повышая риск ее повреждения.

Защищает от усталости. Натуральные фруктоза и глюкоза, присутствующие в изюме, помогают обеспечить организм большим количеством энергии.

Предотвращает неприятный запах изо рта. Этот сухофрукт известен своими антибактериальными свойствами. Его потребление помогает поддерживать гигиену полости рта.

Улучшает состояние кожи. Он содержит витамины А и Е, стимулирующие развитие новых клеток во внешних слоях кожи. Регулярное употребление замоченного в воде изюма может улучшить увлажнение кожи, сделать ее здоровой, более гладкой и молодой визуально.

Нейтрализует желудочную кислоту. Высокое количество магния и калия в замоченном изюме помогает нейтрализовать кислоту в желудке и предотвратить ацидоз, который может привести к кожным осложнениям, включая фурункулы, прыщи и псориаз, головные боли и слабость.
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