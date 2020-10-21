Грудные дети ежедневно употребляют миллионы частиц микропластика

Ирландские ученые из Школы инженерии и химии Колледжа Тринити в Дублине выяснили, что полипропилен, который находится в детских бутылочках, выделяет микропластик во время приготовления смеси. Специалисты провели анализ десяти самых распространенных бутылочек в условиях стерильности и приготовления смеси.Все они либо частично, либо полностью изготовлены из полипропилена. В результате выделения микропластика составили от 1,3 до 16,2 млн частиц на один литр. Кроме того, было выявлено, что бутылочки продолжали выделять вещество в течение всего периода испытаний, который составил 21 день.Также данное исследование показало взаимосвязь тепла с наличием частиц микропластика. То есть чем теплей содержимое, тем больше вредного вещества выделится из бутылочки.Однако специалисты предупредили, что результатов исследования недостаточно, чтобы составить полную картину о последствиях влияния вещества на здоровье маленьких детей. Поэтому родителям пока не о чем беспокоиться.Кроме того, ученые обнаружили, что если изменить способ стерилизации и приготовление смесей, то можно значительно снизить количество выделяемого микропластика.