Грудные дети ежедневно употребляют миллионы частиц микропластика
Все они либо частично, либо полностью изготовлены из полипропилена. В результате выделения микропластика составили от 1,3 до 16,2 млн частиц на один литр. Кроме того, было выявлено, что бутылочки продолжали выделять вещество в течение всего периода испытаний, который составил 21 день.
Также данное исследование показало взаимосвязь тепла с наличием частиц микропластика. То есть чем теплей содержимое, тем больше вредного вещества выделится из бутылочки.
Однако специалисты предупредили, что результатов исследования недостаточно, чтобы составить полную картину о последствиях влияния вещества на здоровье маленьких детей. Поэтому родителям пока не о чем беспокоиться.
Кроме того, ученые обнаружили, что если изменить способ стерилизации и приготовление смесей, то можно значительно снизить количество выделяемого микропластика.
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