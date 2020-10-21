5 питательных веществ, которых нам всегда не хватает

Вот небольшой список распространенных питательных веществ, которые большинство людей упорно игнорируют. А это делает питание более скудным и менее полезным.Белок. Дефицит белка встречается часто, но о нем также часто забывают. Он наблюдается у детей растущего возраста, а также у пожилых людей.Железо. Его нехватка - частая причина анемии. Очень часто встречается у детей и беременных женщин, но его можно уменьшить, добавляя в рацион продукты, богатые железом, или принимая добавки.Витамин D. Данный дефицит может ослабить кости и вызвать переломы. Вам необходимо употреблять больше рыбы и рыбьего жира, сыра, обогащенного молока, которые являются хорошими источниками этого витамина.Витамин B12. Этот водорастворимый витамин отвечает за работу мозга и неврологические функции. Хорошими источниками B12 являются моллюски, яичный желток, молочные продукты и водоросли.Йод. Он отвечает за правильное функционирование гормона щитовидной железы, и любой его дефицит может привести к нарушениям роста и умственной отсталости. Добавьте в рацион рыбу, яичные молочные продукты и водоросли, чтобы восполнить нехватку йода.