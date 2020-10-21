5 питательных веществ, которых нам всегда не хватает
Белок. Дефицит белка встречается часто, но о нем также часто забывают. Он наблюдается у детей растущего возраста, а также у пожилых людей.
Железо. Его нехватка - частая причина анемии. Очень часто встречается у детей и беременных женщин, но его можно уменьшить, добавляя в рацион продукты, богатые железом, или принимая добавки.
Витамин D. Данный дефицит может ослабить кости и вызвать переломы. Вам необходимо употреблять больше рыбы и рыбьего жира, сыра, обогащенного молока, которые являются хорошими источниками этого витамина.
Витамин B12. Этот водорастворимый витамин отвечает за работу мозга и неврологические функции. Хорошими источниками B12 являются моллюски, яичный желток, молочные продукты и водоросли.
Йод. Он отвечает за правильное функционирование гормона щитовидной железы, и любой его дефицит может привести к нарушениям роста и умственной отсталости. Добавьте в рацион рыбу, яичные молочные продукты и водоросли, чтобы восполнить нехватку йода.
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