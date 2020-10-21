Как жить дольше? Четыре простых способа достичь долголетия

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Простые изменения в диете или образе жизни могут повлиять на продолжительность жизни, помочь жить дольше. Одним из лучших способов достичь долголетия ученые считают отказ от курения.Многие люди задаются вопросом: как жить дольше? Специалисты NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании) выступили в издании Express со своими доводами по поводу того, как достичь долголетия. Эксперты утверждают, что решающее значение имеет поддержание здорового образа жизни, в том числе сбалансированный рацион – причем порой достаточно простых корректировок.Медики назвали четыре простых способа, помогающих достичь долголетия.Отказ от сигарет. Один из самых простых способов продлить жизнь – бросить курить, если вы курите, подчеркивают в NHS. Курение пагубно влияет на коронарные артерии, провоцируя сердечные патологии, а также входит в число основных причин смертоносного рака легких.«Курение разрушает коронарные артерии и легкие – у курильщиков в первую очередь повышается риск рака и инсульта. Если бы вам нужно было сделать всего одно изменение в своем образе жизни для улучшения здоровья, им должен был бы стать отказ от сигарет», - подчеркнули научные работники.Здоровый ИМТ. Поддержании е нормального веса – еще один простой способ достичь долголетия. Исследователи констатируют, что долгожителям свойствен низкий индекс массы тела (ИМТ) – менее 25. Наиболее действенной мерой поддерживать стройность является сбалансированное, содержащее много свежих продуктов питание.Употребление кофе. Это тоже может помочь жить дольше. Кофе содержит ряд антиоксидантов и полезных питательных веществ, защищающих от ряда заболеваний, включая диабет, деменцию и болезнь Паркинсона. Но специалисты советуют употреблять ежедневно не более четырех чашек.Регулярные упражнения. Это важный аспект улучшения общего состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни. Известно, например, что у физически активных людей вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака ниже на целых 50 процентов, ишемической болезни сердца и инсульта – на 35 процентов. По словам экспертов, нужно стремиться как минимум 150 минут в неделю заниматься спортом средней интенсивности.«Восьмилетнее исследование, проведенное специалистами Университета Джонса Хопкинса, показало, что люди, следовавшие всем четырем названным привычкам, снизили вероятность смерти от всех причин на поразительные 80 процентов», - резюмировало издание.