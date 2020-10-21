Заболевания почек увеличивают риск смерти от COVID-19

Риск летального исхода при коронавирусной инфекции увеличивается в два раза, если у человека присутствуют болезни почек.Об этом рассказали ученые Имперского колледжа Лондона.Специалисты изучили данные 372 пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в четырех госпиталях Бирмингема и Лондона в период с 10 марта по 23 июля.Выяснилось, что у 216 человек наблюдались заболевания почек. Из них умерли 107 инфицированных. Среди других 156 пациентов, без каких-либо проблем с почками, скончались 32 человека.По мнению ученых, такая статистика может быть связана с воздействием COVID-19 на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении коронавируса.