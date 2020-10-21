Лучше поздно, чем никогда: 5 причин начать заниматься йогой сегодня
Йога - это не просто спорт
Йога - это гораздо больше, чем просто ежедневные упражнения. На практике физическая работа сочетается с умственными тренировками. Это уже есть в самом слове, потому что в грубом переводе йога означает что-то вроде «единство, гармония». Часто забывают, что здоровье тела зависит не только от физического состояния, но прежде всего от психики. С помощью йоги вам удастся одновременно укрепить тело и разум.
Йога - для всех
Отговорки здесь не в счет: будь то старый или молодой, мужчина или женщина, бодибилдер или фанат зумбы, один или в группе - заниматься йогой может каждый.
Благодаря большому разнообразию стилей вы можете выбрать практику в соответствии с ощущениями вашего тела.
Йога увеличивает силу и гибкость
С точки зрения физической подготовки, позы (асаны) в йоге могут активировать множество различных областей тела. Поддерживается сила и наращивание мышц. Кроме того, каждый поток способствует упругости тела и расслабляет позвоночник. Гибкость и подвижность, а также облегчение боли в спине идут рука об руку с этим.
Йога снижает стресс
Одна из самых важных вещей в йоге: дыхание. Вначале немного сложно согласовывать позы и в то же время уделять внимание дыханию. Но как только вы освоитесь, он работает сам по себе и в значительной степени способствует расслаблению. Но упражнения на чистое дыхание также могут быть частью практики йоги. Это может снизить уровень стресса и даже помочь при депрессии или тревожных расстройствах.
Йога возможна всегда
И везде. Конечно, желателен коврик и спортивная одежда. Но в принципе для практики вам нужно только одно: вы сами. Важно, что йога - не час тренировки. Даже короткое 15-минутное занятие может быть очень эффективным.
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