Диетолог Бобровский предупредил об опасности отказа от обеда

Врач диетолог Андрей Бобровский предупредил об опасности отказа от обеда, рассказав о том, что такая привычка может со временем привести к лишнему весу и нарушить естественные механизмы контроля аппетита.Диетолог Бобровский дал интервью радио Sputnik, в котором указал на важность такого приема пищи, как обед. Врач подчеркнул, что обедать нужно обязательно, и обед должен быть полноценным, а также предупредил об опасности отказа от него.«Обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи», - сказал Бобровский.Диетолог предупредил, что когда хороший и качественный обед игнорируется, человек начинает чаще перекусывать – это может нарушать естественные ритмы питания.«Аппетит сильно разыгрывается вечером и ночью, происходит переедание, появляется лишний вес», - рассказал медик.