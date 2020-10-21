Диетолог Бобровский предупредил об опасности отказа от обеда
Диетолог Бобровский дал интервью радио Sputnik, в котором указал на важность такого приема пищи, как обед. Врач подчеркнул, что обедать нужно обязательно, и обед должен быть полноценным, а также предупредил об опасности отказа от него.
«Обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи», - сказал Бобровский.
Диетолог предупредил, что когда хороший и качественный обед игнорируется, человек начинает чаще перекусывать – это может нарушать естественные ритмы питания.
«Аппетит сильно разыгрывается вечером и ночью, происходит переедание, появляется лишний вес», - рассказал медик.
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