Как марихауна влияет на память

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Часто можно слышать, что курение каннабиса делает человека рассеянным и забывчивым. Давайте разберемся, что действительно известно об этом. Вернется ли память человеку, который курит ее только по государственным праздникам?Парадокс действия марихуаны на памятьДолгое время сведения о действии марихуаны на память были основаны не на качественных исследованиях, а на описаниях единичных случаев. Данные, которые были получены в последние годы, оказались неожиданно противоречивыми.Ожидаемо, сразу после употребления марихуаны может нарушаться кратковременная память, страдает ее обработка в мозге. Это сопровождается снижением способности к концентрации. Установлено, что эти эффекты могут длиться несколько дней или даже недель, и полностью обратимы.В то же время, есть данные об улучшении памяти после использования марихуаны и ее компонентов в медицинских целях при ряде тяжелых болезней. При эпилепсии это было показано на людях, при болезни Альцгеймера – на животных.Повесть о двух веществахВ марихуане содержится более 100 каннабиноидов. Наиболее важные для нашего рассказа представители этой группы психоактивных веществ – тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол. Эти вещества можно назвать своего рода антагонистами. Первый, связываясь с каннабиноидными в мозге, вызывает чувство эйфории, характерное для употребления марихуаны. Второй – конкурирует с ТГК за эти рецепторы: связываясь с ними, он мешает наступлению наркотического опьянения. Этот компонент марихуаны улучшал память в приведенных выше примерах.В последние годы существует тенденция увеличения концентрации ТГК в марихуане. В разных сортах соотношение ТГК и каннабидола могут отличаться, влияя на ее эффекты.ТГК несет ответственность за острые нарушения памяти, о которых мы писали выше. Он связывается с рецепторами тех отделов головного мозга, которые играют важную роль в формировании памяти (гиппокамп, миндалевидное тело и кора). Страдают способности как «удерживать» новую информацию, так и вспоминать уже известную. Исследование показало, что именно марихуана с высоким процентом ТГК ответственна за краткосрочные нарушения памяти у потребляющих ее подростков.Играет ли роль возрастЕще одним парадоксом является положительное влияние ТГК на память пожилых мышей. Ученые предполагают, что с возрастом структура и функции связей нейронов в мозге могут меняться. Возможно, в будущем мы узнаем неожиданные вещи о воздействии марихуаны на пожилых людей. Однако сегодня сложно делать твердые выводы о том, как зависит память от употребления марихуаны в разном возрасте.Исследование показало, что у подростков, которые употребляют марихуану, может встречаться истончение отделов коры головного мозга, отвечающих за память. Но качественных доказательств того, что память у них действительно необратимо страдает, сегодня нет. Плохую успеваемость подростков, употребляющих марихуану, можно объяснить тем, что у них снижается мотивация к школьным занятиям.Аналогично, очень мало известно об изменениях памяти у людей в возрасте старше 50 лет. В этой области проводились исследования, но их данные неоднозначны.Что будет, если длительное время употреблять марихуануИсследование воздействия длительного влияния марихуаны на память затруднено, потому что сложно учесть все сопутствующие факторы. Например, если человек, помимо курения конопли, любит выпить, то непросто установить, почему именно его память нарушилась. С другой стороны, люди, которые употребляют психоактивные вещества, могут преувеличивать или преуменьшать их употребление, поскольку склонны к ложным воспоминаниям (в два раза чаще, чем у некурящие).Сегодняшние научные данные позволяют говорить лишь о том, что длительное употребление марихуаны, вероятно, связано с небольшим ухудшением памяти. При случайном, нерегулярном употреблении, необратимых изменений памяти не случается. Ученые высказывают предположение, что с высоты имеющихся знаний больше нельзя однозначно обвинять марихуану за ухудшение памяти. Необходимо учитывать ее виды и концентрации различных действующих веществ в ней.