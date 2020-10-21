Действующий способ бросить курить с помощью игры

Геймификация - популярный подход, который начинают использовать во многих сферах деятельности. Его смысл состоит в том, чтобы разнообразить обычно скучные и повседневные дела элементами игры. Таким образом на порой рутинные моменты можно посмотреть с другой стороны и увидеть в них новый смысл. Другими словами - сделать их интересными.Такой подход уже активно используют в образовании. Его же можно применять и при попытке бросить курить. Психологи рекомендуют сразу же обозначить, что сигареты - враги. Их нужно винить буквально во всём, даже в том, что от них не зависит. "Если я выкурю сигарету, то не успею на автобус", "Если я выкурю сигарету, то мои друзья отвернуться от меня" - мысли подобного рода нужно прокручивать в голове, но без фанатизма, чтобы это не переросло в паранойю.Следующий шаг - наградаОпределив место сигарет в вашей жизни нужно переходить к тяжёлой артиллерии. Каждый раз, когда возникает навязчивое чувство закурить - нужно предлагать себе более приятное занятие. Например, "закурить или съесть конфету?", "закупить или выпить чашку чая?". Будьте готовы к тому, что после отказа от курения у вас увеличиться аппетит. Поэтому не стесняйтесь порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, организму это действительно нужно.Добиваем вредную привычкуПроделав всё вышеперечисленное дело осталось за малым - перебить установку, что курение - это приятное занятие. Сделать это можно так - обмазав горчицей или острым перцем фильтр сигарет. При каждом срыве ощущения от курения таких сигарет будут не из приятных.