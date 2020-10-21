Инфекционист посоветовал родителям-антипрививочникам четко осознавать все риски

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По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, родители, отказывающиеся прививать своих детей, должны полностью осознавать все риски, в том числе, и самые худшие варианты.Недавно следственным комитетом Санкт-Петербурга была начата проверка по факту смерти шестимесячного ребенка. Родители мальчика были категорически против любых прививок, а когда тот заразился коклюшем, к специалистам обращаться изначально не стали. Сделали они это лишь тогда, когда состояние ребенка стало уже критичным и, как оказалось, слишком поздно. Результат – 10 дней в коме с подключением к аппарату ИВЛ, отек мозга и вызванная им смерть. По мнению же матери, причиной гибели ребенка была «химия в лекарствах».По словам инфекциониста, подобные случаи, когда родители отказываются от прививок, редкостью не являются. Но именно прививки защищают детей от инфекций, которые крайне опасны именно в детстве. Они могут вызвать самые тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Поэтому родители должны четко это понимать, как понимать и то, что может произойти и так, что если ребенок заболел, то помочь ему никакие лекарства уже не смогут, поскольку их как таковых нет в принципе и единственной защитой, как в случае с коклюшем, выступает именно своевременная прививка.