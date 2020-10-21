Повышенный холестерин. 4 группы продуктов, снижающих его уровень

Специалисты рекомендуют для снижения уровня холестерина четыре группы продуктов – они включают растворимую клетчатку, соевый белок, фитостерины, орехи.Повышенный уровень холестерина у современных людей в основном вызван нездоровым рационом, насыщенным жирами, способствующими холестериновым отложениями. Поэтому для его снижения в первую очередь имеет смысл менять свою привычную жирную диету на более здоровую, констатируют медики.Изданию Express они рассказали, какие четыре группы продуктов могут эффективно снижать повышенный уровень холестерина наряду с назначенными лекарствами.Растворимая клетчатка. Это один из лучших пищевых компонентов, если ваша цель – снижение избыточного холестерина. Растворимая клетчатка не всасывается в кишечнике, она связывает холестерин в нем и выводит его из организма, не позволяя попасть в кровь.«Употребление 5-10 граммов растворимой клетчатки в день может помочь снизить общий холестерин, а также уровень холестерина ЛПНП на 5-11 пунктов», - констатируют эксперты.Ее богатыми источниками являются овес, ячмень (перловая крупа), овощи и фрукты (яблоки, цитрусовые, чернослив, баклажаны, сырая морковь, брокколи), зернобобовые (фасоль, горох, чечевица, нут).Соевый белок. Эксперты рекомендуют ее из-за насыщенности растительным белком и клетчаткой, низкого содержания насыщенных жиров.«Соя также содержит особые белки, которые влияют на то, как организм регулирует холестерин. Некоторые исследования показывают, что, употребляя 15 граммов соевого белка в день, можно снизить уровень холестерина примерно на 3-4 процента», - отмечают диетологи.Получать снижающий холестерин соевый белок можно, употребляя тофу, соевое молоко.Фитостерины. Еще одна группа продуктов, снижающих уровень холестерина, – это растительные стерины и станолы, соединения, естественным образом содержащиеся в растениях. Они обладают свойством поглощать «плохой» холестерин ЛПНП и способствуют его снижению при регулярном употреблении в количестве порядка двух граммов ежедневно.Орехи и семена. Ряд исследований свидетельствует: регулярное потребление 30 граммов несоленых орехов также может повлиять на повышенный уровень холестерина.«Орехи содержат полезные ненасыщенные жиры и растворимую клетчатку. Это может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов», - сообщили ученые.Дополнительно медработники отметили, что, помимо жирной пищи, избыток холестерина в организме может обусловливаться недостатком физических упражнений, избыточным весом, курением, злоупотреблением алкоголя – все эти факторы также необходимо корректировать.