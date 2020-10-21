Не шутка: чем грозят проблемы с щитовидной железой и как их распознать

Еще в советское время врачи были озадачены тем, как обеспечить население йодом. Этот минерал необходим для нормальной работы щитовидной железы, а, значит, для здоровья всего организма. Но содержится он в основном в морской рыбе, морепродуктах, мясе, а все это было в дефиците и обеспечить огромную страну было просто нереально. Тогда придумали йодированную соль, что помогло хоть как-то решить проблему.Если с щитовидной железой непорядок, начинают страдать буквально все системы организма. Она отвечает за обмен веществ и во многом — за гормональный баланс. Если дело касается беременных женщин и маленьких детей, то проблемы с щитовидкой на самом деле способны испортить всю жизнь — они грозят замедлением развития плода и даже выкидышем. А у детей могут начаться проблемы с развитием, вплоть до необратимой умственной отсталости и серьезных заболеваний внутренних органов.Заболевания щитовидной железы имеют обыкновение протекать скрытно, пока организму уже не будет причинен серьезный ущерб. Симптомы же можно списать на что угодно — стресс, неправильное питание, недосып, усталость и так далее.Чтобы наверняка обезопасить себя, специалисты советуют хотя бы иногда сдавать анализы на гормоны щитовидной железы. Если нет никаких подозрений, можно делать это раз в год. При появлении симптомов, указывающих на возможные проблемы с щитовидкой, стоит обратиться к эндокринологу.Из самых распространенных симптомов можно назвать следующие:набор веса без изменения питания и образа жизни;быстрая утомляемость;раздражительность;снижение либидо и проблемы с фертильностью;повышенный аппетит;неприятные ощущения в области гортани.Как защититься от проблем с щитовидкой? Есть два основных правила: вести здоровый образ жизни и не допускать дефицита йода. Тут есть один важный момент — самостоятельно назначать себе биодобавки с йодом нельзя, необходимо обратиться к врачу. Иначе «забота о здоровье» может выйти боком.