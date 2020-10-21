Ученые научились выявлять COVID-19 с помощью глюкометра
Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Глюкометр, как отметили исследователи, выявлял COVID-19 в слюне пациента со 100% чувствительностью. На это прибору требовался один час.
Процедура тестирования в данном случае заключается во взятии пробы слюны с помощью ватной палочки.
Британские ученые определили новый симптом COVID-19. Он связан с нарушениями слуха.
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