Ученые научились выявлять COVID-19 с помощью глюкометра

Стандартные глюкометры способны выявлять наличие коронавируса.Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.Глюкометр, как отметили исследователи, выявлял COVID-19 в слюне пациента со 100% чувствительностью. На это прибору требовался один час.Процедура тестирования в данном случае заключается во взятии пробы слюны с помощью ватной палочки.Британские ученые определили новый симптом COVID-19. Он связан с нарушениями слуха.