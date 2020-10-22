Переход на зимнее время: как минимизировать стресс для организма

Возможность можно использовать, чтобы было легче вставать пораньше.Перевод часов на зимнее время, который в 2020 году произойдет в ночь с 24 на 25 октября, может обернуться настоящим стрессом для организма.Так, в результате многие люди могут почувствовать недомогание, усталость, нарушение сна. Как минимизировать вред для организма и облегчить переход на новое время.Как влияет на человека перевод часовПосле перехода на зимнее время многие жалуются на общее ухудшение самочувствия, нарушение сна и снижение иммунитета. Кроме того, в течение недели-двух после перевода часов некоторые могут страдать от головных болей, недомогания, упадка сил и депрессивного настроения.Как минимизировать вред для организма от перевода часовЧтобы быстрее адаптироваться к новому режиму, врачи рекомендуют несколько простых правил.Скорректировать режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время. Желательно ложиться спать хотя бы на 15 минут позже.Режим дня также желательно скорректировать заранее.За один-два дня до перевода часов желательно отказаться от кофе и алкогольных напитков.Рекомендуется снизить физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.На период адаптации медики рекомендуют отказаться от жирной пищи, есть больше овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая.От использования гаджетов рекомендуется отказаться не менее, чем за час до сна.