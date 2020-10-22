30 дней без алкоголя: как реагирует организм на отказ от вредной привычки

Алкоголь можно употреблять только в умеренных количествах.Воздержание от алкоголя в течение месяца может показаться модным краткосрочным решением, но оно дает несколько преимуществ для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главред.«Польза может варьироваться от человека к человеку в зависимости от того, насколько сильно изменилось их исходное поведение», — сказал Healthline доктор Рекха Б. Кумар, медицинский директор Американского совета медицины ожирения.Кумар объяснил, что тот, кто пьет минимально и делает себе безалкогольный месяц, «может испытывать чувство контроля над своим здоровьем или чувство выполненного долга от достижения поставленной цели». Между тем, другие, кто много пьет, «могут заметить более выраженные физиологические эффекты, такие как ясность ума, лучший сон, потеря веса и ощущение «детоксикации», в дополнение к достижению поставленной цели».С этим согласна Амитава Дасгупта, доктор философии, профессор патологии и лабораторной медицины в Медицинской школе Макговерна в UTHealth в Хьюстоне и автор книги «Наука о питье».Доктор Дасгупта сказала, что для тех, кто любит общение и умеренно пьёт, участие в «Сухом месяце» не повлияет на их организм. Тем не менее, по ее словам, для людей, которые превышают рекомендации, такой месяц может принести пользу.В рекомендациях говорится, что алкоголь следует употреблять в умеренных количествах — до одного напитка в день для женщин и до двух напитков в день для мужчин.«Исследования показывают, что даже чрезмерное употребление алкоголя раз в месяц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — сказал Дасгупта. «Мое предупреждение не для людей, пьющих умеренно. Это для людей, которые слишком много пьют».Преимущества безалкогольного месяцаДля тех, кто часто пьет или злоупотребляет спиртным, «Сухой месяц» может помочь вашему организму следующим образом.1. Облегчение для печениЦирроз печени может развиться со временем у тех, кто много пьёт.«Это не происходит за день, но у любого, кто пьет в избытке, что опять же составляет более двух порций в день для мужчин и одного напитка в день для женщин, в печени происходят жировые изменения, поэтому, когда вы бросаете пить, эти изменения обратимы, и печень снова может стать нормальной», — сказала Дасгупта.По ее словам, поскольку печень является толерантным органом, положительные изменения могут произойти в течение нескольких недель после отказа от алкоголя.Кумар добавил, что в отсутствие алкоголя «печень может сосредоточиться на других своих задачах, таких как расщепление других токсинов, вырабатываемых организмом, метаболизме жиров и избыточных гормонов, которые необходимо расщеплять».2. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеванийАлкоголь метаболизируется печенью и ферментом дегидрогеназ. Однако, когда вы пьете слишком много, фермент насыщается и метаболизируется другим ферментом.«Когда он метаболизируется этим другим путем, он производит много свободных радикалов, которые, как известно, окисляют плохой холестерин (ЛПНП), а когда ЛПНП окисляются, он откладывается на сонных артериях, образуя закупорки», — сказала Дасгупта.С другой стороны, если вы пьете в умеренных количествах, алкоголь не влияет на ЛПНП, а вместо этого увеличивает уровень хорошего холестерина (ЛПВП).«Употребление одного или двух стаканов вина один или два раза в неделю имеет некоторые преимущества для здоровья, особенно для мужчин старше 40 лет. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Дасгупта.«Суть в том, чтобы защитить сердце с помощью небольшого количества алкоголя, но увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью большого количества алкоголя», — сказал Дасгупта.Чтобы улучшить ваше сердце при отказе от алкоголя, он предлагает добавить упражнения, которые также повышают уровень хорошего холестерина.3. Снижение риска ракаНациональная программа токсикологии Министерства здравоохранения и социальных служб США считает алкоголь известным канцерогеном для человека в своем Докладе о канцерогенных веществах.В отчете говорится, что риск развития рака, связанного с алкоголем, увеличивается с увеличением количества алкоголя, которое регулярно употребляется. Показаны связи между употреблением алкоголя и развитием следующих видов рака:Голова и шеяПищеводПеченьГрудьКолоректальныйПо данным 2009 года,около 3,5% смертей от рака в США были связаны с алкоголем.4. Потеря весаХотя алкоголь высококалорийный продукт, а вино, пиво и смешанные напитки добавляют сахар в рацион, Кумар говорит, что отказ от него может помочь, а может и не помочь похудеть.«Опять же, это зависит от базового уровня потребления алкоголя. Если более сильно пьющие откажутся от алкоголя на более длительный период времени, они могут увидеть потерю веса, улучшение состава тела, уменьшение количества жира в желудке, улучшение уровня триглицеридов (одной из жировых частиц в крови)», — сказала она.5. Повысьте умственные способностиДасгупта говорит, что лучше всего практиковать «Сухой месяц» и безалкогольные дни круглый год для людей моложе 21 года, и не только по юридическим причинам.«Есть причина, по которой законный возраст для употребления алкоголя составляет 21 год. Пьянство в подростковом возрасте и в колледже — огромная проблема. Это может вызвать потерю памяти и помешать развитию мозга. Для студентов колледжа лучше всего не пить алкоголь», — сказал он.То же самое касается людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, или людей с семейным анамнезом.«У алкоголиков есть определенные расстройства мозга, которые возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя. Повреждение мозга может снизить память и концентрацию», — сказал Дасгупта.