Развенчаны популярные мифы о яйцах и холестерине

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Стоит ли ограничивать их употребление.Пища, которую вы едите, играет важную роль в здоровье вашего сердца. Определенные продукты могут способствовать образованию бляшек в артериях, вызывая атеросклероз и потенциально приводя к высокому уровню холестерина или серьезным проблемам с сердцем.Хотя принято ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, таких как яйца, продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров на самом деле могут быть хуже для ваших артерий. Вот что вам нужно знать.Яйца не обязательно вредныПо словам Сони Ангелоне, консультанта по питанию Академии питания и диетологии, яйца являются наиболее концентрированным источником диетического холестерина в нашем рационе. В одном яйце около 186 миллиграммов холестерина — все они сосредоточены в желтке.Но в 2013 году Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии не смогли найти убедительных научных доказательств того, что ограничение пищевого холестерина влияет на «плохой» холестерин в артериях.В 2015 году диетические рекомендации для американцев даже отменили рекомендацию по холестерину — 300 миллиграммов в день, заявив, что у них недостаточно информации, чтобы установить предел.Фактически, исследование 2020 года, опубликованное в British Medical Journal, показало, что у людей, которые ели около одного яйца в день, вероятность развития ишемической болезни сердца или инсульта не выше, чем у людей, которые не ели яйца. Комментируя исследование, диетолог Кэрри Ракстон, доктор философии, отметила, что яйца не представляют риска для уровня холестерина в крови.Эксперты пришли к выводу, что насыщенные и трансжиры могут вносить больший вклад в повышение уровня холестерина по сравнению с тем, сколько холестерина вы едите.По данным Гарвардской медицинской школы, большая часть холестерина — около 80% — вырабатывается в организме. Ваша печень превращает насыщенные и транс-жиры в холестерин, что привело диетологов к мнению, что эти жиры на самом деле хуже для вас, чем диетический холестерин.В типичных меню завтрака и позднего завтрака яйца часто сочетаются с беконом, колбасой и тостами с маслом. Ангелон отмечает, что многие из этих продуктов содержат много насыщенных или трансжиров. Поэтому, даже если яйца не слишком повышают уровень холестерина, гарниры могут сказаться на вашем здоровье.«Даже если вы не едите холестерин, он все равно может увеличиваться, если в вашем рационе много насыщенных жиров или трансжиров», — говорит Ангелоне.Хорошо сбалансированная диета важнее для контроля высокого уровня холестерина.В соответствии с диетическими рекомендациями США яйца относятся к той же категории, что и мясо и птица, и рекомендуют в общей сложности 700 гр в неделю для диеты в 2000 калорий в день.По словам Ангелоне, яйца могут стать частью здоровой диеты, и неплохо было бы придерживаться количества примерно четырех яиц в неделю. Фактически, яйца являются основным продуктом средиземноморской диеты, которая, по мнению некоторых диетологов, является одним из самых полезных для здоровья.Хотя яичные белки также могут быть отличной альтернативой с низким содержанием холестерина, яичные желтки являются хорошим источником холина — важного питательного вещества, которого, по словам Ангелоне, обычно мало в нашем рационе. Если вас беспокоит высокий уровень холестерина, поговорите со своим врачом о наиболее подходящей диете.Согласно обзору 2015 года, опубликованному в журнале Nutrients, любые дебаты по поводу яиц ошибочны. Авторы исследования пишут, что «подход, сфокусированный на всем диетическом потреблении человека, а не на конкретных продуктах или питательных веществах, должен быть в основе рекомендаций по питанию населения».В целом, остальная часть вашего рациона должна в конечном итоге включать овощи, фрукты и бобовые, ограничивая при этом чрезмерно обработанные продукты, очищенные зерна и сахар. Сбалансированная диета — один из лучших способов контролировать уровень холестерина и избегать сердечных заболеваний или инсульта.«Сердечная болезнь — это не только то, сколько яиц вы съедите», — говорит Ангелоне. «Хорошая диета должна включать здоровую пищу и ограничивать нездоровую пищу».