Это легко: три шага на пути к медитации

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Медитация - это довольно сложный процесс, однако научиться ему можно легко, если соблюдать три основных правила.Специалисты советуют не верить тому, что пишут о медитации в интернете. Все эти высказывания про "единение со Вселенной" и "божественную перезагрузку" не более чем попытка задурить людям мозги. Поэтому многие и бросают попытки после первого раза, получив только затекшую спину и скуку. Создаём установку на то, что никаких "божественных знаний" в процессе медитации вам не откроется. Это всего лишь способ отвлечь своё сознание от бытовых процессов и проблем.Шаг №1Первая медитация не должна продолжаться дольше десяти минут. Сесть нужно в удобную позу на мягкую подушку или несколько раз сложенное покрывало (для неподготовленных людей это важно, поскольку уже через несколько минут сидения на твёрдой поверхности копчик начнёт подавать сигналы бедствия). Закрываем глаза, дышим ровно и держим спину прямо. Концентрироваться нужно на дыхании, немного округляя живот на вдохе и подтягивая его на выдохе.Шаг №2 - повышаем сложностьЗа десять минут в вашей голове могут появится тысячи мыслей. Может вам захочется есть или спать. Внимание отвлечёт даже пролетающая мимо муха. Однако в процессе медитации нужно стремиться к безмыслию. Несмотря на внешние раздражители нужно продолжать процесс самопознания и ничего сверхъестественного от него не ожидать.Шаг №3 - главный секретЕсли хотите большего, то постарайтесь вглядываться в темноту, которая возникает перед закрытыми глазами. На самом деле это не однородная темнота. Есть участки светлее, есть темнее, а есть и вовсе разнообразные образы. Попробуйте их расшифровать. Продвинутые люди работают с этими образами и даже могут получать ответы на свои вопросы.