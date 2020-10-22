Ученые описали, как именно вирусы вызывают сахарный диабет 1 типа

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В 2020 году вопрос роли вирусов в развитии сахарного диабета 1 типа стал особенно актуальным: ученые связали риск этой болезни с COVID-19. Новое исследование обнаружило, какие именно механизмы приводят к поражению поджелудочной железы при вирусной инфекции. В нем ученые фокусировались на энтеровирусах.Энтеровирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний – от гриппоподобных до очень тяжелых (менингит, перикардит, панкреатит). Несколько исследований ранее демонстрировали, что вирусы способны провоцировать развитие сахарного диабета 1 типа. К этой группе относятся вирусы Коксаки, полиовирусы, эховирусы.Ученые предполагали, что энтеровирусы могут непосредственно повреждать островки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Но как именно это происходит, до сих пор оставалось загадкой.В новом исследовании международная группа ученых установила, как вызывает сахарный диабет энтеровирус Коксаки типа B4 (CVB4). Это открытие может дать путь новым стратегиям лечения и профилактики.Связь с коронавирусомУченые отмечают, что их новые данные могут оказаться особенно важными в контексте пандемии COVID-19. Ранее были описаны случаи манифестации сахарного диабета 1 типа, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Авторы нового исследования указывают, что в поджелудочной железе есть рецепторы, с которыми может связываться коронавирус SARS-CoV-2. Они допускают, что механизм развития диабета в данном случае может быть сходным с описанным ими.Ученые исследовали влияние вируса на поджелудочную железу у животных – туда были пересажены человеческие клетки, вырабатывающие инсулин. Обнаружилось, что вирусы Коксаки запускали каскад реакций, который «выключал» ген PDX1, крайне важный для бета-клеток поджелудочной железы. Бета-клетки начинали работать неправильно, инсулин переставал вырабатываться.Дальнейшие исследования «вирусного» механизма, прекращающего выработку инсулина, могут раскрыть потенциал применения противовирусных препаратов и вакцин в профилактике диабета.