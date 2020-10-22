Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смерти

Эксперты провоцировали остановку сердца у подопытных крыс и одновременно отслеживали мозговую активность грызуновСпециалисты из Мичиганского университета в США провели множество опытов с лабораторными грызунами, которые наглядно продемонстрировали, что же происходит с человеческим мозгом после смерти. Об этом пишет издание lenta.Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смертиЧто происходит с человеческим мозгом после смерти. Фото: unsplashНаучные эксперименты позволили понять, как устроена природа так называемого посмертного опыта. С ним сталкивались люди, которые пережили клиническую смерть или остановку сердца.Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом."Мы проследили за активностью умирающего мозга и сделали несколько ключевых наблюдений, которые помогут понять, что происходит в момент смерти мозга на нейрофизиологическом уровне", — поделился невролог Джимо Борджигин, один из авторов данного исследования.Также он добавил, что это может быть вызвано тем, что нейронная активность мозга зависит от различных аномальных процессов, которые отвечают за посмертный опыт.Специалисты говорят, что электрическая активность мозга на ранних стадиях клинической смерти является гораздо более выраженной, нежели в обычном состоянии. И эту загадку человеческого организма еще только предстоит детально изучить.