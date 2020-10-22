Обнаружить болезнь Паркинсона можно по кусочку кожи
Исследование, представленное в журнале Movement Disorders, показывает, что с помощью химического анализа можно обнаружить скопления белка альфа-синуклеина в кожных образцах. По данному признаку можно поставить соответствующий диагноз. По мнению авторов подхода, такой анализ позволит выявлять заболевание на ранней стадии.
Ученые провели слепое исследование 50 образцов кожи. Половина была получена от пациентов с диагнозом, половина от здоровых людей. С помощью анализа из 25 больных людей верный диагноз был поставлен 24. Только у одного человека из контрольной группы были обнаружены белковые бляшки.
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