Шум за окном увеличивает риск старческого слабоумия

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Проживание в шумных районах повышает вероятность развития деменции, как предположило исследование. Увеличение среднего уровня шума всего на 10 децибелов повышает этот риск на 30%.Если за вашим окном беспрерывный шум движущихся автомобилей, а рядом железнодорожная линия или аэропорт, вероятность столкнуться со старческим слабоумием сильно увеличивается. Уровень шума это фактор, по которому можно предсказать целый ряд недомоганий. Его повышение всего на 10 децибелов (разница между дыханием и шёпотом) увеличивает риск развития старческого слабоумия на 30%.Также на 36% повышается опасность умеренных когнитивных нарушений, включая память и навыки мышления, как рассказали ученые из Университета Мичигана. Они наблюдали за 5 227 людьми старше 65 в Чикаго и выявили факторы риска старческого слабоумия. К ним относятся загрязнения воздуха, отравления свинцом и повышенный уровень шума от железных дорог, автомобилей, самолётов, индустриальных предприятий и строительства.Уровень шума в ходе исследования варьировался от 51 до 78 децибелов. Это разница между проживанием в тихом спокойном районе и поблизости от оживленной автострады. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Wiley. На каждое повышение уровня шума на 10 децибелов риск старческого слабоумия вырастал почти на треть. А значит, если уровень шума увеличивается на 30 децибелов, вероятность болезни Альцгеймера повышается почти на 100%.