Ученые рассказали, как меняется стопа во время беременности
В исследовании Ян Сун, Миньцзюнь Лян и Венлан Лянь из Исследовательского центра человеческого движения на факультете спортивных наук Университета Нинбо в Чжэцзяне, Китай, оценивали походку беременных и небеременных женщин, используя кинематику стопы и оксфордскую модель стопы. Трехмерное движение передней части стопы, задней части стопы и голени во время ходьбы регистрировалось с помощью системы анализа движения Vicon, а для регистрации силы реакции использовались две силовые платформы.
«Беременные женщины продемонстрировали большее подошвенное сгибание и внутреннее вращение заднего отдела стопы и внутреннее вращение большеберцовой кости во время первоначального контакта, больший выворот переднего отдела стопы и внешнее вращение заднего отдела стопы во время отталкивания», - сообщает команда. «Более того, беременные женщины продемонстрировали большую ротацию большеберцовой кости, чем небеременные».
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