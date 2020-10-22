Ученые рассказали, как меняется стопа во время беременности

Походка женщин в третьем триместре беременности значительно отличается. Предполагается, что адаптации происходят в ответ на изменение веса, положения и баланса женщин на этом этапе. Понимание изменений может быть использовано при разработке обуви или физиотерапии для уменьшения боли, вызванной такими изменениями.В исследовании Ян Сун, Миньцзюнь Лян и Венлан Лянь из Исследовательского центра человеческого движения на факультете спортивных наук Университета Нинбо в Чжэцзяне, Китай, оценивали походку беременных и небеременных женщин, используя кинематику стопы и оксфордскую модель стопы. Трехмерное движение передней части стопы, задней части стопы и голени во время ходьбы регистрировалось с помощью системы анализа движения Vicon, а для регистрации силы реакции использовались две силовые платформы.«Беременные женщины продемонстрировали большее подошвенное сгибание и внутреннее вращение заднего отдела стопы и внутреннее вращение большеберцовой кости во время первоначального контакта, больший выворот переднего отдела стопы и внешнее вращение заднего отдела стопы во время отталкивания», - сообщает команда. «Более того, беременные женщины продемонстрировали большую ротацию большеберцовой кости, чем небеременные».