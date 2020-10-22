10 тревожных симптомов дефицита йода

Йод – это важнейший микроэлемент, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы. Гормоны, которые она вырабатывает, влияют на иммунную систему и мозг. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 50 миллионов людей страдают от повреждений головного мозга разной степени, вызванных недостаточностью йода. Чаще всего нехватку йода испытывают жители регионов, где земля и почва недостаточно обогащены этим микроэлементом — в нашем случае это европейская часть России. Нередко дефицит йода испытывают беременные женщины и сторонники вегетарианской и веганской диет.Есть и хорошие новости: это вполне обратимое состояние. Кроме того, дефицита йода довольно легко избежать, регулярно употребляя с пищей йодированную соль.Существует ряд симптомов, которые указывают на дефицит йода в организма. Разумеется, они могут быть вызваны и другими состояниями тоже, поэтому чтобы узнать наверняка, есть ли у вас йодная недостаточность, необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализы на гормоны щитовидной железы. В зависимости от результатов врач назначит вам рекомендации.Вот какие признаки могут указывать на дефицит йода в организме:1. Отек передней части шеи (зоб)Это наиболее частый и, как правило, безошибочный симптом йодной недостаточности. При дефиците этого микроэлемента щитовидная железа активизируется и усиливает выработку гормонов, в результате ее клетки растут слишком сильно. Это приводит к образованию зоба. Избавиться от него чаще всего помогает восполнение дефицита йода. Однако если запустить этого состояние, зоб может вызвать необратимые изменения щитовидной железы.2. Беспричинное увеличение весаЕсли последнее время вы не наседали на торты и картошку-фри, но при этом у вас появились лишние килограммы, возможно, ваш организм «сигналит» о нехватке йода. Гормоны щитовидной железы самым непосредственным образом влияют на метаболизм, и если их уровень понижается, организм замедляет сжигание калорий.3. Повышенная утомляемостьКто из нас не чувствует себя загнанной лошадью, особенно к вечеру, да еще и во время пандемии? Но если вы чувствуете усталость сразу после пробуждения, все буквально валится из рук, а иногда накатывают приступы слабости, это может быть признаком дефицита йода. Этот симптом проявляется у 80% людей с йодной недостаточностью.4. Выпадение волосГормоны щитовидной железы в том числе влияют на активность волосяных фолликулов. Когда его уровень понижается, восстановление фолликулов может замедлиться, что приводит к потере волос.5. Сухость и шелушение кожиОчень распространенный признак дефицита йода. Исследования показывают, что проблемы с кожей испытывают до 77% людей с низким уровнем гормонов щитовидной железы из-за нарушения регенерации клеток.6. Повышенная восприимчивость к холодуЕще прошлой зимой вы чувствовали себя комфортно в своем пальто, а в этом году постоянно мерзнете? Не исключено, что вам нужно сдать анализ на гормоны щитовидной железы, а не сменить пальто. Как мы помним, дефицит йода замедляет метаболизм, из-за этого повышается восприимчивость к холоду. Кроме того, гормоны щитовидной железы влияют на активность бурой жировой ткани, которая буквально «согревает» наше тело.7. Вы стали меньше потетьГормоны щитовидной железы влияют на регулирование потоотделения, и если их выработка уменьшается, пот выделяется гораздо в меньших количествах. Так что если вы вдруг вдруг стали гораздо реже потеть, возможно, это признак йододефицита.8. Проблемы с памятьюИсследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых добровольцев, показало, что люди с нормальным уровнем гормонов щитовидной железы лучше обучаются и гораздо реже испытывают проблемы с памятью по сравнению с теми, у кого он понижен. Этот гормон самым непосредственным образом влияет на функционирование мозга, поэтому когда при дефиците йода «сбоит» щитовидная железа, вы можете стать рассеянным и забывчивым.9. Плохое самочувствие во время беременностиПоскольку беременные женщины нередко подвержены йодной недостаточности, могут появиться характерные симптомы: слабость, утомляемость, озноб. Очень важно получить своевременную консультацию эндокринолога, поскольку после родов дефицит йода может негативно сказать на малыше, ведь грудные дети получают йод через материнское молоко. Кроме того, дефицит йода значительно повышает риск мертворождения.10. Нарушение менструального циклаОбильные (или наоборот, скудные) и нерегулярные месячные могут быть вызваны самыми разными причинами, но если вы обнаружили у себя несколько вышеперечисленных симптомов, возможно, все дело в нарушении выработки гормонов щитовидной железы. Они влияют на половые гормоны, от которых зависит менструальный цикл. Если вы столкнулись с такой проблемой, скорее всего, вам понадобится консультация не только гинеколога, но и эндокринолога.