Израильский врач объяснил, почему люди умирают от антибиотиков

Известный израильский врач и эксперт в доказательной медицине Борис Бриль в своем блоге в Instagram делится с пользователями Сети своей позиции о лечении коронавируса и популярных лекарствах."Рамблер" разбирался в точке зрения специалиста на тему применения антибиотиков. Оказалось, Бриль, как и многие его коллеги крайне осторожно относится к антибиотикам. В частности он отмечает, что сотни тысяч людей умирают от неправильного использования антибиотиков:"По последним данным, опубликованным в Science Alert, около 700 тысяч людей умирают от резистентности к антибиотикам, возникающей от их бездумного использования! Но, как подчеркивает исследование, добавьте еще так называемые "супербактерии", которые появились по этой же причине. ".Врач объясняет, почему это происходит:"Люди при вирусных заболеваниях начинают прием антибиотиков и думают, что это их спасает. Только они забывают 2 главные вещи:— антибиотики не действуют на вирус— они и без них выздоровели бы так же, но сделали только себе во вред.Антибиотик принимают для профилактики бактериальной инфекции! Так вот это и вызывает ту смертность — резистентность! Если Вы их принимаете профилактически в течении какого-то времени, не берем в счет хирургические процедуры, там идет разрез и инструментарий, то бактерия присоединится, ТОЛЬКО УЖЕ РЕЗИСТЕНТНАЯ К АНТИБИОТИКУ, и то, что можно было бы вылечить обычной дозой верного антибиотика, уже невозможно будет сделать из-за этих бездумных действий!".Таким образом, врачу следует четко определить наличие бактериальной инфекции:"Есть определенные критерии, показывающие наличие бактериальной инфекции. Я беру основные и не ухожу в сторону часностей и тонкостей некоторых групп пациентов. Это лейкоцитоз, ответ посева крови, лейкоциты в моче, четкое рентгенологическая или визуальная находка, указывающая на очаг бактериальной инфекции, как например абсцесс.И последнее, во всех протоколах стран, с продвинутой медициной, нет антибиотиков при лечении COVID, по причине вышеперечисленого. При ковид процент присоединения бак инфекции очень низкий!".При этом Бриль объясняет, что он не является противником антибиотиков:"Я, как врач, за правильное использование лекарственных средств и за доказательную медицину!".*Прим.ред. : орфография и пунктуация автора сохранены.