Названа болезнь, снижающая риск заражения коронавирусом

Врач-иммунолог Алла Рыжих назвала категорию людей, которые менее подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям, в том числе и коронавирусом.

По словам специалиста, у людей, страдающих аллергией, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией меньше, чем у других.

"Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)",— заявила врач.

Специалист отметила, что ряд симптомов COVID-19 может совпадать с сезонными проявлениями аллергии.
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