Малышева назвала «суперпродукты» против коронавируса
По словам медика, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:
печень трески,
сырые устрицы,
бразильский орех.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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