Малышева назвала «суперпродукты» против коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающих избежать осложнений при коронавирусной инфекции.

По словам медика, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:

печень трески,
сырые устрицы,
бразильский орех.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни

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