Простой фрукт признан учеными продуктом долголетия
Включение лимонов в рацион питания способствует долгой и здоровой жизни – мнение экспертов об этом опубликовал портал Food News. Простой продукт сочетает в своем составе витамин С, фолиевую кислоту и клетчатку – благодаря такой гамме веществ он эффективно снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови, уменьшает вероятность пострадать от сердечных заболеваний и инсульта.
Еще одно свойство, делающее фрукт продуктом долголетия, – его насыщенность противораковыми компонентами. Лимоны содержат флавонолы – класс мощных растительных соединений, подавляющих активность раковых клеток. В частности, цитрус сокращает риск развития рака пищевода.
Обширный ряд болезней, сокращающих жизнь, вызывается воспалительными процессами в организме. Любители лимонов, согласно исследованиям, могут избежать подобной проблемы.
«Антиоксиданты в лимонах помогают уменьшить воспаление, защищают от болезней, вызванных хроническим воспалением, и ускоряют естественное восстановление организма», - констатировали исследователи.
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