Врачи назвали главные ошибки пациентов с коронавирусом

Российские врачи рассказали о самых распространенных ошибках людей, которые обнаруживают у себя симптомы COVID-19.Врач-инфекционист Георгий Сапронов поведал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" об основных ошибках в лечении.Как сообщил специалист, пациенты с температурой часто пытаются ее "сбить", хотя делать этого не стоит, если температура тела не достигла 38,5. Если есть какие-то патологии, то жаропонижающие можно принимать, когда температура достигла 38 градусов, но не раньше, так как это — естественная реакция организма.Еще одной распространенной ошибкой врач назвал злоупотребление лекарствами от кашля, так как прием этих препаратов усиливает отхождение мокроты, тем самым может усугубить гипоксию.А главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что ошибкой является и прием лекарств, подстегивающих иммунную систему. Как считает специалист, это может вызвать избыточную иммунную реакцию организма.Также специалисты призвали обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением.