Медики рассказали, какие продукты помогут избавиться от дефицита железа в организме

Это распространенная проблема.Если железа не хватает в организме, вы можете замечать изменения в работе организма: выпадение волос, ломкость ногтей, слабость, бледность или желтушность кожи, сухость, заеды, трещины на слизистых, бессонница, депрессия, нарушение мыслительной активности, работы кишечника, вздутие. Диетолог Наталия Самойленко рассказывает, как можно повысить уровень железа в организме.1. Железо содержится в продуктах животного происхождения в гемовой форме: красное мясо, субпродукты, в том числе печень, язык, сердца, птица, моллюски и в растительных в негемовой форме: орехи, бобовые, гречка, чернослив, курага и зелень.Важно! Гемовая форма усваивается намного лучше, чем негемовая. При употреблении продуктов животного происхождения, организм усвоит около 20-30% железа, при этом, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.2. Для максимальной пользы от продуктов, богатых железом, их не следует употреблять вместе с продуктами и напитками, которые блокируют усвоение железа, например: кофе, черный и зеленый чай, молоко, яйца, шоколад, злаковые, орехи (из-за содержания фитиновой кислоты, поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить).3. Наоборот, улучшают всасывание железа: витамин С, которым богаты цитрусовые, болгарский перец, томаты, клубника, брокколи, зелень, бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата, перец и др), фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин).4. На уровень железа в организме также могут влиять:1. Заболевания желудочно-кишечного тракта.2. Прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда.3. Повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст).4. Кровопотери.5. Глистные инвазии.6. Хронические заболевания.7. Ожирение.Если причиной недостатка железа являются заболевания, тогда нужно пройти лечение вместе с профильным врачом.5. Помните, что нормальный гемоглобин не исключает наличие латентного железодефицита.