У молодых россиян выявили зимнюю пищевую зависимость, серьезно сокращающую жизнь

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Российские ученые обнаружили связь между временем года и развитием пищевых зависимостей у подростков. Зимой россияне подвержены пищевым зависимостям в максимальной степени.Расстройства пищевого поведения могут серьезно снижать продолжительность жизни — по некоторым оценкам, иногда пищевые зависимости отнимают до пятнадцати лет жизни. Исследование, посвященное проблеме, провели сотрудники Вятского госуниверситета, Уральского федерального университета, Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Тюменского государственного медицинского университета.Исследователи применили т.н. Йельскую шкалу для оценки пищевых зависимостей двух тысяч человек. Использование стандартного международного научного инструмента позволяет сравнивать полученные результаты с итогами аналогичных зарубежных исследований."Мы осуществили масштабную оценку пищевого поведения и режима сна нескольких тысяч школьников и студентов из разных регионов РФ. Работа показала, что особенно уязвимыми для расстройств пищевого поведения являются 17-18-летние люди, которые в этом возрасте начинают жить самостоятельно. Важный итог — пищевые зависимости чаще формируются при нарушениях режима сна-бодрствования, которые, в свою очередь, могут быть сезонными. Например, обусловленными недостатком солнечного света в холодное время года", — рассказывают авторы проекта.