У молодых россиян выявили зимнюю пищевую зависимость, серьезно сокращающую жизнь
Расстройства пищевого поведения могут серьезно снижать продолжительность жизни — по некоторым оценкам, иногда пищевые зависимости отнимают до пятнадцати лет жизни. Исследование, посвященное проблеме, провели сотрудники Вятского госуниверситета, Уральского федерального университета, Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Тюменского государственного медицинского университета.
Исследователи применили т.н. Йельскую шкалу для оценки пищевых зависимостей двух тысяч человек. Использование стандартного международного научного инструмента позволяет сравнивать полученные результаты с итогами аналогичных зарубежных исследований.
"Мы осуществили масштабную оценку пищевого поведения и режима сна нескольких тысяч школьников и студентов из разных регионов РФ. Работа показала, что особенно уязвимыми для расстройств пищевого поведения являются 17-18-летние люди, которые в этом возрасте начинают жить самостоятельно. Важный итог — пищевые зависимости чаще формируются при нарушениях режима сна-бодрствования, которые, в свою очередь, могут быть сезонными. Например, обусловленными недостатком солнечного света в холодное время года", — рассказывают авторы проекта.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий