Септопластика может изменять поведение
Операция на носовой перегородке не считается сложной. Ее рекомендуют при апноэ и хроническом гайморите. Однако сразу после возникают побочные эффекты, так как воспаление и отек. Эти процессы приводят к затрудненному дыханию, что влияет на ВНС.
Для своего эксперимента команда выбрала десять здоровых крыс-самцов. Животным под общей анестезией провели операции на перегородках. После нее не применялись местные обезболивающие или противовоспалительные препараты. Команда поместила крыс в незнакомую среду – «открытое поле». Данный тест выполнялся до операции и после нее через 2, 4 и 6 дней соответственно. Медики также делали ЭКГ крысам до и после процедуры.
Поминутное сравнение поведения животных в «открытом поле» до и после операции показало значительное снижение активности в последнем случае. ЭКГ показала, что парасимпатическая нервная система крыс, регулирующая процессы релаксации и восстановления, после операции была более активной.
По мнению ученых, такие поведенческие изменения могут быть вызваны послеоперационным беспокойством, а также физиологическими последствиями, такими как воспаление, отек и боль. Из-за всех этих факторов животные впали в депрессивное состояние.
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