Септопластика может изменять поведение

Бригада медиков РУДН провела эксперимент на крысах и подтвердила, что операции в носовой полости могут вызывать изменения в поведении, а именно делать животных более робкими. Этот эффект связан с реакцией вегетативной нервной системы (ВНС), вызванной стрессом. Результаты эксперимента были опубликованы в Journal of Physics: Conference Series.Операция на носовой перегородке не считается сложной. Ее рекомендуют при апноэ и хроническом гайморите. Однако сразу после возникают побочные эффекты, так как воспаление и отек. Эти процессы приводят к затрудненному дыханию, что влияет на ВНС.Для своего эксперимента команда выбрала десять здоровых крыс-самцов. Животным под общей анестезией провели операции на перегородках. После нее не применялись местные обезболивающие или противовоспалительные препараты. Команда поместила крыс в незнакомую среду – «открытое поле». Данный тест выполнялся до операции и после нее через 2, 4 и 6 дней соответственно. Медики также делали ЭКГ крысам до и после процедуры.Поминутное сравнение поведения животных в «открытом поле» до и после операции показало значительное снижение активности в последнем случае. ЭКГ показала, что парасимпатическая нервная система крыс, регулирующая процессы релаксации и восстановления, после операции была более активной.По мнению ученых, такие поведенческие изменения могут быть вызваны послеоперационным беспокойством, а также физиологическими последствиями, такими как воспаление, отек и боль. Из-за всех этих факторов животные впали в депрессивное состояние.