Аспирин снизил риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Мэриленда, госпитализированные пациенты с COVID-19, которые ежедневно принимали низкие дозы аспирина для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, имели значительно более низкий риск осложнений и смерти по сравнению с теми, кто не принимал препарат.

Кроме этого, принимавшие аспирин реже сталкивались с необходимостью помещения в отделение интенсивной терапии или подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие данные были представлены в журнале Anesthesia and Analgesia. По словам ученых, это дает возможность использовать недорогое и доступное лекарство для предотвращения серьезных осложнений.

«Это важное открытие, которое необходимо подтвердить с помощью рандомизированного клинического исследования», - рассказывает руководитель работы доктор Джонатан Чоу, доцент кафедры анестезиологии. «Если наше открытие подтвердится, это сделает аспирин первым широко доступным безрецептурным лекарством для снижения смертности пациентов с COVID-19».
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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