Аспирин снизил риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19
Кроме этого, принимавшие аспирин реже сталкивались с необходимостью помещения в отделение интенсивной терапии или подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие данные были представлены в журнале Anesthesia and Analgesia. По словам ученых, это дает возможность использовать недорогое и доступное лекарство для предотвращения серьезных осложнений.
«Это важное открытие, которое необходимо подтвердить с помощью рандомизированного клинического исследования», - рассказывает руководитель работы доктор Джонатан Чоу, доцент кафедры анестезиологии. «Если наше открытие подтвердится, это сделает аспирин первым широко доступным безрецептурным лекарством для снижения смертности пациентов с COVID-19».
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