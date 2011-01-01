Прием противоэпилептических препаратов во время беременности повышает риск нервных нарушений у ребенка
Розмари Дрэй-Спира и ее коллеги исследовали частоту нарушений психического развития у маленьких детей, используя анонимные медицинские записи 1,7 млн человек, родившихся во Франции в период с января 2011 года по декабрь 2014 года.
11,5 тыс. матерей лечились одним из нескольких распространенных противоэпилептических препаратов во время беременности, и к концу 2016 года у 15,4 тыс. (0,9%) детей были выявлены нарушения развития нервной системы.
В целом, дети, получавшие вальпроат натрия до рождения, имели более высокий риск проблем с развитием нервной системы, по сравнению с теми, кто не подвергался его воздействию. Вероятность умственной отсталости была в 5,1 раза выше, вероятность расстройств речи, обучения и двигательной функции в 4,7 раза выше, а риск расстройств аутистического спектра в 4,6 раза. При этом дети, подвергавшиеся его воздействию только в первом триместре, повышенных рисков не имели.
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