Родители-сыроеды ставят под угрозу жизнь своих детей

В последнее время все большие обороты набирает идея сыроедения. И ладно, если дело касается только взрослых людей, организм которых уже сформировался и совсем другое – когда эти принципы применяются в отношении маленьких детей.Сейчас эти идеи нашли массовое распространение в Сети, где разного рода блогеры проповедуют «правильный» по их мнению образ жизни, хотя зачастую плохо себе представляющие действительное положение дел. Однако им удается достаточно успешно продвигать свои идеи, формируя тем самым целую армию дезориентированных в вопросах здоровья людей.По словам педиатра Лины Мурадовой, полноценное питание крайне важно еще в период беременности. Не менее важным оно остается и с первых дней жизни ребенка. Даже для взрослых несбалансированное питание может обернуться проблемами. Для ребенка же такое нарушение баланса чревато серьезными осложнения в плане здоровья. Растущему организму необходимо получать полный комплекс микроэлементов, а в случае сыроедения многие из них становятся для него недоступными.Также специалист отметила, что очень важно обрабатывать пищу термическим путем. Если наши далекие предки когда-то ели термически необработанную пищу, то с того времени все сильно изменилось и организм современного человека не адаптирован к сыроедению.