Не только коронавирус: болезни, при которых у человека поднимается температура

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На фоне второй волны коронавируса в России, когда больницы заполнены пациентами, а в поликлиниках неимоверное количество людей, не грех узнать и о других болезнях. Ведь они никуда не делись. И при подобных заболеваниях тоже бывает повышенная температура. Какие именно, расскажем в материале.Почему поднимается температураПовышенная температура возникает в ответ на проникновение инфекции в организм. Иммунитет пытается убить ее, но редко это приводит к серьёзным осложнениям, непоправимому вреду и опасным для жизни ситуациям.Существует целый ряд причин, почему поднимается температура. Это может быть простые состояния, типа боли в горле или синусита, а могут быть серьёзные причины. К ним относят пневмонию, аппендицит и другие. Только в редких случаях температура поднимается без инфекции (артрит, волчанка, сосудистые заболевания).При высокой температуре, затрудненном дыхании и (или) глотании, сильной боли в животе, спутанном сознании, ригидности шеи, головных болях или головокружениях обратиться за медпомощью необходимо. Также если лечение не помогает.Также пациент может испытывать самые разные симптомы при поднявшейся температуре. Это происходит на фоне основного заболевания:Боль в животе;Ломоту в костях;Изменение режима опорожнения кишечника (запор или диарея);Озноб;Спутанность сознания;Кашель;Чрезмерное потоотделение;Головную боль;Потерю аппетита;Сыпь или волдыри на коже;Дрожь, судороги или спазмы;Одышку;Тепло, покраснение или припухлость в отдельных областях тела; Кровавый стул;Сыпь в виде бабочки на лице;Увеличенные лимфатические узлы;Потеря волос;Боль в суставах или припухлость;Снижение подвижности в суставах (диапазон движений сустава);Язвы вокруг рта.Заболевания, сопровождающиеся высокой температуройИнфекционные:Аппендицит;Целлюлит (инфекционное поражение кожи и тканей под кожей);Энцефалит (инфекция или воспаление головного мозга);Менингит (инфекция или воспаление оболочек вокруг головного и спинного мозга);Остеомиелит (костная инфекция);Пневмония;Дыхательная инфекция;Поражение мочевыводящих путей.Неинфекционные:Рак (лейкемия, лимфома, другие злокачественные новообразования)Болезнь Крона (тип воспалительного заболевания кишечника);Реакции на лекарства;Подагра;Реакция на операцию;Ревматоидный артрит (хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся воспалением суставов);Системная красная волчанка (заболевание, при котором организм атакует собственные здоровые клетки и ткани);Язвенный колит (тип воспалительного заболевания кишечника);Васкулит (воспаление кровеносных сосудов).Иногда подниматься температура может по причине опасного состояния для жизни. К ним можно отнести следующие:Абсцесс;Аппендицит;Целлюлит (инфекция кожи и тканей под кожей);Энцефалит (инфекция или воспаление головного мозга);Менингит (инфекция или воспаление мешка вокруг головного и спинного мозга;Остеомиелит (костная инфекция);Панкреатит;Пневмония;Пиелонефрит (инфекция почек);Ишемия тканей (потеря кровотока к конечности или органу);Венозная тромбоэмболия.Поднявшаяся температура является причиной для обращения к медикам за помощью. Иначе это может обернуться серьезными осложнениями, которые зависят от заболевания, вызвавших такой симптом. Поэтому лучше не рисковать собственным здоровьем и своевременно обратиться к медику.